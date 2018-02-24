雄三飛彈誤射 九軍士官遭彈劾

2018-02-24 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



雄三飛彈。 圖／中科院提供 分享 facebook

針對前年七月的海軍雄三飛彈誤射案，監察院昨天通過彈劾，包括「金江」號巡邏艦正副艦長林伯澤少校、林清吉上尉，以及一三一艦隊長胡志政少將等九名軍士官，移送司法院公務員懲戒委員會。

監委指出，雄三案顯示紀律與訓練都出現問題，便宜行事導致肇禍。監委也發現，金江艦在先前幾年的測考中，就將傳達發射指令的「火線」接上實彈；一三一艦隊所屬「高江」艦，也曾進行類似危險動作，只是當時並未按鈕肇禍。

海軍司令部表示，海軍勇於承擔錯誤，虛心檢討肇因，並將每年七月一日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類案再生。

本案由監委包宗和、王美玉、仉桂美調查，去年七月第一次彈劾審查會時被否決。依據監察法，彈劾提案可以審查兩次，但委員不得重複。當時監委只有十八人，不足以進行第二次審查，但當時提案委員就申請再度審查，果然在新任十一名委員補齊後，昨天上午十一人全部出席，通過彈劾案。

監委包宗和說，依據雄三飛彈的原理，除非真要發射飛彈，否則不能將火線連接操控台與飛彈發射箱；測試訓練時，必須在中間加上模擬器（ＴＴＳ）作為保險。當天金江艦將四枚飛彈都裝上火線，只有一、二號彈有ＴＴＳ保險，三、四號彈都處於備射狀態。飛彈中士高嘉駿練習時，按鈕發射了往左舷的一、三號彈，一號彈有保險，三號彈則點火升空，飛到澎湖海域「目標區」，正好附近有漁船，因此鎖定命中，導致船長身亡。

包宗和說，當時誤射的若是往右舷的四號彈，因其練習時設定的目標區在屏東海域，可能造成更嚴重後果。