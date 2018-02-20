解放軍批台假促統赴陸騙吃騙喝 他酸秒懂此人不起訴

2018-02-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共解放軍一位少將公開批評「國民黨一些人過來說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為主流不是這樣」。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透過臉書貼文，批評「看這些人要怎麼改變立場或自圓其說」，他同時tag：「終於懂了為什麼多次接受中國總政治部招待的指揮官不起訴」。

中共解放軍少將朱成虎近日接受媒體專訪，批評國民黨已不是昨日的國民黨，「說句不好聽的，國民黨一些人過來說主張統一，那都是騙吃騙喝，因為主流不是這樣」。

呂禮詩貼文説，「中國早就看穿了往來於兩岸的黨政軍，其實只想騙吃騙喝！」

他進一步指出，「可悲的是，這些黨政軍還想仗中國的勢、欺壓國人，現在就等著看這些人要怎麼改變立場或自圓其說」。

呂禮詩還tag，「終於懂了為什麼多次接受中國總政治部招待的指揮官不起訴」、

「到對岸騙吃騙喝犯了什麼法」。

國防部前防空飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將，被指涉及洩漏情資給中共、違反國家安全法，經過台灣橋頭地方法院檢察署偵查終結，因罪證不足予以不起訴處分。由於謝嘉康在案發後被調為空軍司令部委員，空軍晚間發布新聞稿表示，尊重司法偵辦結果。

根據橋頭地檢署發布新聞稿指出，辛澎生2007年間擔任空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生退伍後依大陸地區情治單位人士要求，於2009年4月間邀約軍中舊屬也就是時任空軍防空砲兵第953旅上校旅長的謝嘉康，於同年7月間共同出國至泰國普吉島旅遊。

2010年7月間，楊姓被告接受大陸情治單位指示，安排辛澎生與謝嘉康家人共同前往上海世界博覽會參觀，由大陸地區情治單位招待食宿，還接受餽贈貴州茅台酒及吉祥世博紀念套章等禮品，但此行謝嘉康因具現役軍人身分不能成行。

2010年8月間，辛、楊兩被告又安排謝嘉康（時任國防大學戰爭學院正規班上校學員）及其家人接受陸方招待出國至馬來西亞旅遊。

橋檢認為，辛澎生及楊姓被告依大陸地區情治單位人士指示欲拉攏吸收謝嘉康，謝又數次前往第三地與大陸地區情治單位人士接觸，辛、楊兩人違反國家安全法罪嫌重大。