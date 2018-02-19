中國威脅論？大陸南海駐軍 美視為對手

2018-02-19 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



美國國防部長馬提斯說，中共在南海島礁的軍事部署，讓美國視其為戰略競爭對手。 （美聯社） 分享 facebook

大陸全國人大外事委員會主任傅瑩日前在慕尼黑安全會議，指稱美國不應拿中國作為自己調整核態勢的藉口，「中國對美國的威脅毫無根據」。而美國國防部長馬提斯（James Matis）則在返美途中說，中共在南海島礁的軍事部署，讓美國視其為戰略競爭對手。

第五十四屆慕尼黑安全會議十六至十八日在德國慕尼黑舉行，這項會議多年來一直是各國軍事、外交和情報專家對話的重要平台。傅瑩這次參加主題為「失控的核安全」全會論壇，並發表演講。

針對美國核態勢評估涉及國際安全環境變化的觀點以及來自中國威脅的說法，傅瑩回應說，「美國不應拿中國作為自身調整核態勢的藉口。」

她說，「所謂的中國對美國威脅毫無根據，在當前複雜多變的國際形勢下，中美俄等大國不應相互視對方為戰略競爭對手或威脅，而應加強對話。」

馬提斯十七日在返程中指出，將競爭關係公開化的行動是（中國）將南海的島礁變成軍事哨所。在歐洲將競爭關係公開化的行動是俄羅斯越境侵占克里米亞，以及俄羅斯在烏克蘭東部支持分離分子。

美澳日印 抗衡一帶一路

【國際中心／綜合報導】澳洲媒體十九日引述美國官員報導，澳洲、美國、印度和日本正探討建立聯合區域基礎建設計畫，希望制衡中國大陸承諾砸千億美元的「一帶一路」計畫，以抗衡北京日益擴大的影響力。

「澳洲金融評論報」（ＡＥＲ）引述一名未具名的美國資深官員報導，這項涉及四個區域夥伴的計畫仍在「初期」階段，還不夠成熟，澳洲總理滕博爾本周稍後訪問美國期間不會宣布這項計畫。

然而，這名官員說，滕博爾訪美期間會和美國總統川普討論這項計畫。這名消息人士說，目前傾向的用語是稱這項計畫為中國一帶一路的「替代方案」，而非「競爭對手」。