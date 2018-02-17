漫畫人物「毛球」 搭起軍方與民眾橋梁

2018-02-17 13:10 中央社 台北17日電



由梁紹先繪製的「毛球」用簡易詼諧的方式將生硬的軍方政策轉化為大眾能接受的語言。圖為「毛球」現身在106年底出版的國防報告書中。 中央社 分享 facebook 國軍嚴肅的形象和漫畫似乎連結不起來，但有一隻「毛球」用簡易詼諧的方式將生硬的軍方政策轉化為大眾能接受的語言。「毛球」除了出現在軍方刊物，更多次現身在國防報告書中。

當過兵的人一定都聽過「吾愛吾家」、「奮鬥月刊」等軍方刊物，裡面多半是宣揚愛國教育的內容；不過有隻半橢圓形的毛球，用詼諧逗趣的對話描述軍中生活，與刊物內教忠教孝、政令宣導的內容迥異。

毛球的主人或者該說是創作者梁紹先，本身就是個職業軍人，不過漫畫創作並非始於他的軍職生涯期間，而是早在高中時期就已經開始，毛球在奮鬥月刊出道至今11年，但其實毛球早就已經是25歲的成年人。

民國96年，毛球在奮鬥月刊初登場，默默打拚4年後，終於獲得跨界演出機會。

國防部每兩年會公布一次國防報告書，向社會大眾說明國軍建軍理念。民國98年時任國防部戰規司司長的李喜明，希望國防報告書更貼近一般群眾，想到可以出版漫畫版的國防報告書，因此找上了當時還只是小小尉官的梁紹先。

但民國98年出版的漫畫版國防報告書只是以簡單的漫畫方式呈現，一直到民國100年的版本，才有了毛球的身影。

軍隊嚴肅的形象與漫畫輕鬆的風格，完全是兩種不一樣的路數，要如何把兩者結合在一起、不能違背長官期望但又不能流於過度古板，成了梁紹先最大的挑戰。

在幫軍方刊物創作的過程中，勢必會有所衝突，梁紹先把這樣的折衝過程，呈現在他私底下的創作「黑暗版奮鬥用刊」，最出名的一篇就是「大刀砍向鬼子」，描述毛球在抗戰勝利70週年時要做出符合長官需求但又要有趣的軍方文宣，幾經折衝後創作出「大刀抓起國軍向鬼子的腦袋砍去」，令人莞爾。

比起正版奮鬥月刊，黑暗版奮鬥月刊或許更能表現出創作者真正的想法與心情，儘管描繪的是軍中生活，但因為很真而且貼近一般人的職場文化，在網路上大受歡迎。

衝突的不只是正經的軍方刊物形象與迎合大眾口味的毛球漫畫，還有梁紹先的軍人身分和同人誌漫畫家身分。梁紹先創作的黑暗版奮鬥月刊，每年都會在同人誌展上販售，一次販售200、300本，還不是說想買就買得到。

2016年底從少校退伍的梁紹先，仍創作不輟，也持續替軍方刊物畫畫，去年底出版的國防白皮書，封面是一個女軍官周邊圍繞著各式國造武器，日本漫畫式的畫風，頗受好評，為了畫好國造武器的細節，梁紹先還必須親自跑一趟台北航太展，以求畫出最接近實品的樣貌。

對梁紹先來說，退伍後能發揮的範圍更廣，以往只是小軍官的他，不可能像現在一樣和副部長同桌，侃侃而談他對軍方文宣的看法，他希望藉此讓軍方的文宣更活潑，吸引更多人了解軍中文化，也希望軍方高層能帶著年輕的文宣人員參與決策過程，如此一來這些年輕文宣人員能夠成為世代的橋梁，打破政府文宣的限制。