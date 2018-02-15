2440元食材作出12人份年菜 他們獲選軍團廚神

2018-02-15 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍第6軍團與南亞技術學院合作辦理「創意年菜廚神大賽」，限制以不超過菜金3千元、120分鐘時間烹飪，必須製作出5道12人份的年菜料理，由軍團所屬12個部隊的食勤官兵相互爭奪北部軍團「廚神」名稱。競賽評選找來名廚鄭衍基（阿基師）、鄭至耀及陳金民教授等人擔任評審，結果陸軍第6軍團第3地區支援指揮部伙房官兵，「鮮蝦雙囍臨」、「鮮魚山藥捲」、「彩椒糖醋雞」、「鮑菇燴鮮蔬」及「金黃海鮮羹」等5道創意年菜，獲評選為「廚神」。

6軍團舉辦這項軍廚賽事，由阿基師擔任評審，過程中阿基師細心傳授每支參賽隊伍烹飪經驗，並特別用肢體動作教導伙房兵觀察鍋中食材的變化，讓每位官兵都能吃得安心、放心與感受到廚師的用心。阿基師說，比賽是一時的，觀念才是永遠的，只要具備正確的觀念，透過不斷地練習讓技巧成長，就能讓官兵吃得健康又滿足。 「每個參賽的官兵都是100分！」他肯定每個參賽隊伍的用心、投入，以及團隊合作的默契，並特別表彰官兵珍惜食材、物盡其用的精神，「這就是教育的目的與廚房人員應盡的責任」。