2440元食材作出12人份年菜 他們獲選軍團廚神
陸軍第6軍團與南亞技術學院合作辦理「創意年菜廚神大賽」，限制以不超過菜金3千元、120分鐘時間烹飪，必須製作出5道12人份的年菜料理，由軍團所屬12個部隊的食勤官兵相互爭奪北部軍團「廚神」名稱。競賽評選找來名廚鄭衍基（阿基師）、鄭至耀及陳金民教授等人擔任評審，結果陸軍第6軍團第3地區支援指揮部伙房官兵，「鮮蝦雙囍臨」、「鮮魚山藥捲」、「彩椒糖醋雞」、「鮑菇燴鮮蔬」及「金黃海鮮羹」等5道創意年菜，獲評選為「廚神」。
6軍團舉辦這項軍廚賽事，由阿基師擔任評審，過程中阿基師細心傳授每支參賽隊伍烹飪經驗，並特別用肢體動作教導伙房兵觀察鍋中食材的變化，讓每位官兵都能吃得安心、放心與感受到廚師的用心。阿基師說，比賽是一時的，觀念才是永遠的，只要具備正確的觀念，透過不斷地練習讓技巧成長，就能讓官兵吃得健康又滿足。 「每個參賽的官兵都是100分！」他肯定每個參賽隊伍的用心、投入，以及團隊合作的默契，並特別表彰官兵珍惜食材、物盡其用的精神，「這就是教育的目的與廚房人員應盡的責任」。
陸軍第6軍團第3地區支援指揮部伙房官兵，用2440元的食材費，在創意年菜廚神大賽中，以「一帆風順（鮮蝦雙囍臨）」、「年年有餘（鮮魚山藥捲）」、「滿載而歸（彩椒糖醋雞）」、「知足常樂（鮑菇燴鮮蔬）」及「福氣滿袋（金黃海鮮羹）」等5道創意年菜，獲評選為「廚神」。國防部發言人臉書今也公布競賽過程影片（https://www.facebook.com/MilitarySpokesman/videos/1727556510640993/）
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