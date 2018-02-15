汪星人當兵去！靠聽英文口令找炸彈

2018-02-15 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



領犬員與軍犬是固定搭檔，彼此要有良好的感情與默契，又不能過度讓狗依賴人。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

今年是狗年，保衛國家的軍隊裡也有「汪星人」，不過隨著國軍單位裁減，過去協助衛兵站哨的衛哨軍犬，現在也已轉型，目前唯一編制內的軍犬，只剩下憲兵警衛大隊的偵爆犬。

警衛大隊軍犬分隊的士官長劉信宏指出，民國一〇一年起，國軍的軍犬單位轉型，只負責偵爆任務；一〇四年起，與財政部關務署的緝毒犬中心合作，共同培養「新血」。目前軍犬分隊共有十二位領犬員，八隻現役軍犬，犬種除嗅覺最佳的拉布拉多犬，還有德國狼犬、比利時狼犬，訓練方式由澳洲引進。

不論是找出爆裂物或毒品，嗅覺都是第一要務。緝毒犬中心的幼犬，都來自國外引進、家族遺傳特佳的種犬。每一期通常有廿隻入訓，最後結訓的只有三隻左右。

在現場展示中，訓犬員將爆裂物藏在縫隙、抽屜甚至密閉容器中，軍犬都能一一找出。而訓犬員與狗兒溝通下口令，都用英文而非中文。劉信宏解釋，對狗來說，搜尋爆裂物是一種遊戲，找到目標可以獲得獎賞。狗是感官動物，訓犬員往往要用誇張的口氣與肢體動作，給牠們最大印象，用英文相對而言比中文更可以表達情緒。

由於偵爆犬要在公共場所值勤，因此養成教育中包括在寄養家庭度過一年以「社會化」，但也不能讓狗兒過份「合群」，因此大部分訓練是單獨進行，犬舍也都是「個人」空間，以免牠們太喜歡和其他的狗或人玩耍，耽誤正事。此外不管是雄犬或雌犬，都要接受絕育手術，除了避免發情困擾，也可減少一些疾病。

軍犬每周值勤時間不超過四十小時。每隻狗每天兩餐，每月狗糧開銷約一千五百元，另外要吃維他命、維骨力、魚油、藥品等，領犬員每天還要替牠們梳毛，帶牠們慢跑。偵爆犬通常在六到九歲除役，留在原單位安養天年。