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國運籤中上籤 保安宮：誠心努力就有福報

咬死共軍水鬼 大膽島為「牠」立碑

2018-02-15 23:46聯合報 記者程嘉文／台北報導

曾在外島服役的官兵，都對各哨所飼養的軍犬印象深刻。圖為大膽島。 聯合報系資料照片
曾在外島服役的官兵，都對各哨所飼養的軍犬印象深刻。圖為大膽島。 聯合報系資料照片
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曾在外島服役的官兵，都對各哨所飼養的軍犬印象深刻。國軍軍犬最有名的事蹟，是服役於金門最前線大膽島的「茜露」，民國四十四年冬夜，三名共軍蛙人摸上小虎山海灘，茜露悄悄接近後撲上攻擊，三名「水鬼」被咬死兩人。茜露因此被官兵稱為「戰鬥英雄茜露中尉」。

軍隊裡的「汪星人」不僅為服役阿兵哥沉悶的軍旅生涯提供慰藉，更是夜間衛哨勤務的重要幫手。國軍原本在台中后里設有軍犬培育所，但民國八十九年已裁撤，最後一批軍犬都分發給當時成立不久的海巡署

「茜露」堪稱最有名的軍犬。茜露是德國狼犬，四十三年分發到大膽島服役，隔年就立下大功，後來凡是有中外貴賓登島參觀，也都一定要看看這位「狗中尉」。

茜露一直在大膽島，民國五十九年二月去世。根據官方資訊，牠去世時已是近廿歲的「狗瑞」，駐軍官兵特別替牠在島上築一座「茜露之墓」。

其實大膽島除了「神犬」茜露，還有「神雞」。神雞是一隻五台斤重的「洛島紅」品種母雞，「駐地」大膽島的北山，每天為部隊生蛋。八二三砲戰期間，大膽緊鄰廈門，落彈數量極多，這隻母雞似乎能預感砲擊，往往事先展翅鳴叫，並躲起來窩藏，官兵發現牠的「預警」能力，因此稱牠為「神雞」。

既然是神雞，自然備受官兵呵護。民國四十九年一月神雞去世，第二年官兵為牠建一座「神雞之墓」，五十四年又塑像紀念。

國軍海巡署汪星人
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