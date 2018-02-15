替代役逐年遞減 公行役108年起歸零

2018-02-15 10:41 中央社 台北15日電



施行近20年的替代役制度，從最高峰的3萬5000人，現在起將逐年遞減，役政署說，民國108年起，公共行政役員額歸零，各類役男員額也減少，各行政機關面臨人力缺口應提早因應。

役政署說，替代役制度的成立，主要解決國軍兵源過多的問題。國防部預期106年募兵計畫可達預定目標，今年起停止徵集82年次以前出生的役男服常備兵役，依兵役法第25條規定，全數轉服一年替代役。

為儲備動員戰力，役政署說，83年次以後出生的役男回歸接受4個月軍事訓練，以提升役男軍事基本技能，遂行戰時防衛作戰任務政策。不過，為照顧弱勢家庭及落實宗教人權保障，仍保留役男得以家庭或宗教因素可申請服替代役。

役政署副署長梁國輝受訪指出，替代役在最高峰期有3萬5000人，107年起，各項員額逐年遞減，108年公共行政役員額歸零，各行政機關面臨人力短缺，必須提早因應。

梁國輝說，82年以前出生，尚未服役役男，預計到109年可消化完畢；83年次以後出生役男，因宗教或家庭因素轉服替代役，僅剩警察役和消防役。

役政署預估，107年到109年約有2萬5000名（107年規劃員額1萬5000人、108年7000人及109年3000人），107年還有研發替代役、警察役、消防役、社會役和公共行政役。

由於可徵集人數逐年遞減，考量國家安全與社會福利需要，役政署從今年開始，為集中有效運用高學歷役男人力資源，將以輔助社會治安、災害防救、傷患協助和老人照護等工作的警察役、消防役和社會役為主，公共行政役員額大幅減少，不過今年仍保留2000名公行役員額，讓各機關在過渡期可銜接人力缺口。

梁國輝說，替代役從民國89年實施至今，面臨歷史關口，算是階段性任務達成，役政署本來就是配合國防部的兵役制度做調整，未來替代役逐年減少，組織也將隨之調整改為役政司。