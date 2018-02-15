影／衛星偵照緊盯敦謙沙洲 海巡南沙155榴砲中隊首曝光

2018-02-15 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



但我方近一年來透過衛星照片，長期監控越南敦謙沙洲動態，「衛星照片天天看」，發現敦謙沙洲雖然砲陣地建構完善（箭頭處均為海際砲位），但越方並未將實際將火砲登島部署。在此情況下，海巡備便的155榴砲雖完成訓練，但卻沒有必要此時前進太平島，以免影響當地平靜的氣氛。圖／翻攝自Google Earth 製圖／洪哲政 分享 facebook 國防部移撥6門155榴砲給海岸巡防署，計畫前進部署南沙太平島，完訓的南部地區巡防局第6岸巡總隊「155榴炮中隊」首度曝光。海巡署與國防部透過衛星空照圖嚴密監控距太平島僅11公里的越南敦謙沙洲，發現越方撤出火砲，南海情勢平穩，我方因此也決定讓這支砲兵中隊在高雄待命。但未來若「狀況有變」，海巡署會依應變計畫，將砲兵中隊快速機動登陸太平島，部署到已標定射向的砲位上。

南海各主權聲索國動作頻頻，越南在所佔島礁進行大規模填海造地，距太平島僅11公里越南所佔的敦謙沙洲，填海造地面積暴增為2.1萬平方公尺，且主要用來修建軍事設施與大批砲位與砲路，西礁填海造地面積就達到6.5萬平方公尺，且面對太平島的岸際砲位就有十餘處，傳稱越南在島上部署不同口徑火砲及肩射型飛彈，對太平島產生嚴重威脅性。

因此，國防部撥交6門M114式155公厘榴砲，目前建制在南巡局第6岸巡總隊「155榴炮中隊」，海巡署已完成6砲各組男女砲兵訓練，全隊並已親赴太平島考察部署預備陣地的砲位與射向，對目標水道進行標定，並備妥快速機動計畫，只要狀況提升，即可在時限內快速登陸太平島進行部署。但目前南海情勢穩定，海巡署致力將太平島建設為人道救援基地，強化醫療設備，現階段沒有必要提升太平島軍備。

但我方近一年來透過衛星照片，長期監控越南敦謙沙洲動態，「衛星照片天天看」，發現敦謙沙洲雖然砲陣地建構完善，但越方並未將實際將火砲登島部署。在此情況下，海巡備便的155榴砲雖完成訓練，但卻沒有必要此時前進太平島，以免影響當地平靜的氣氛。

海巡署南沙巡防指揮部屬於輕裝步兵，目前配置的防衛性武器，包括40公釐高射砲、40榴彈槍、81、120公釐迫擊砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器。其中40高砲、120迫砲是在國民黨馬政府執政時期前運部署，並整建防禦工事；增加部署155榴彈砲，是蔡政府強化太平島防務的指標措施。而海巡署南沙巡防指揮部所有官兵，射擊訓練提升為一季一次，除有在步校完成特等射手的官兵登島外，經過訓練，太平島官兵目前80%左右人員，射擊都具備特等射手的標準。

太平島上目前部署120迫擊砲，最大射程為6100公尺；40高砲L/60則有7160公尺。未來部署的155榴彈砲，最大射程則達到1萬4600公尺。但40高砲為直射武器，155榴則是傳統曲射武器，射速較慢，1分鐘最多只有3發，且需搭配觀測修正彈著。

我國是在韓戰後接受美國軍援時，獲得美製M114式155公釐榴砲，曾參與823砲戰，雖然老舊，但性能良好，堅固可靠，我國在民國65年仿製出65式155公厘榴砲，目前該型砲仍在地區防衛部擔任火力支援任務，如澎湖防衛指揮部就部署該型火砲向海面射擊，從事反登陸作戰，並藉由事前標定，用以扼控島嶼間的水道。按照陸軍完整的155榴砲兵配署，一門砲需有8名砲兵操作，陸軍與海巡都訓練出不少女性砲兵，入列與男性砲兵一同操作火砲。

155公釐牽引榴砲諸元如下：

口徑：155公釐；砲全重：5766公斤；砲全長：7.32公尺；兩輪寬：2.44公尺；火砲高：1.8公尺；最大射速：3發/分；持續射速：1發/分；最大射程：14600公尺；倍徑比：23.4倍徑；砲管壽命：7500發。

155榴砲砲班人員編制與職掌如下：

砲長：負責下達命令；副砲長兼瞄準手：負責打動砲管高低及方向；彈種手：負責傳彈及收回抬彈藥；藥包手：負責送藥包給裝藥手；發射手：負責擊發底火發射砲彈；裝填手：負責裝填彈藥；裝藥手：負責傳彈及裝填藥包；底火手：負責退彈及裝上底火。