黑鷹罹難護理師「風超大、又下雨」 氣象站：沒量到雨

2018-02-14 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



執行後送醫療的黑鷹直升機5日深夜執勤時在蘭嶼外海墜海，機上6人確定罹難。醫師蔡秀男在臉書上貼出罹難護理師蔡邑敏在上直升機前傳出來的LINE訊息，蔡邑敏當時表示「風超大又下雨，我很怕」、「降不降得下來還不知道」。蘭嶼氣象站表示，5日11時至6日零時，風確實很大，但沒有量測到雨量。

蘭嶼氣象站指出，5日晚上11時至6日零時，儀器測得數據風向為北北東，平均風速達到9級風（21公尺／秒），最大陣風達12級風（31公尺／秒），不過，當時沒有量測到雨量，但在這前後，確實有曾下雨，只是雨量不大；氣象站位於紅頭山頂上，測得的風力或雨量，和蘭嶼機場塔台有些不同，飛機飛行的起降氣象資訊，都以機場塔台為主。

28歲的蔡邑敏是公職護理師，因有感於離島醫療資源缺乏，不僅自願到蘭嶼衛生所服務，服務期滿後仍主動留下，迄今已在蘭嶼服務4年多，被當地居民稱為「蘭嶼情人」。

經由蔡邑敏爸媽同意，蔡秀男在臉書上公開蔡邑敏最後的LINE。蔡秀男表示看到蔡邑敏最後的LINE感到很難過、很不捨，他說「黑鷹摔了，犧牲了蘭嶼護理師等人之後，我們還能做些什麼？」系統問題、偏鄉離島醫療資源與救護安全該怎麼改善，值得深思。

蔡媽媽表示「蔡邑敏犧牲了，請大家幫忙不要再發生第二次了，這樣她女兒犧牲得才有意義啊！」蔡邑敏父母希望各界來關心蔡護理師最後的心聲與冒「險」犯「難」，希望國家改革檢討，不要再發生下一個醫護救護悲劇。

蔡秀男認為蔡邑敏是公職護理師身份，應該從優撫卹，「因公撫卹」不只「執行職務」，應該以最高級「冒險犯難」從優撫卹，而蔡邑敏的LINE心聲，可提供當「冒險犯難」的舉證資料，氣象局當天的氣象資料，證實有颱風級強風，也可提供舉證資料，佐證冒「險」犯「難」。

蔡秀男語重心長的說「Do you hear the people say？誰願意傾聽蘭嶼護理師的最後心聲？還有，爸媽的心聲？」他指出系統改善比究責更重要，制度、資源若不檢討，下次醫護人員犧牲的情形仍會再重演。