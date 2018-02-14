情人夜 上將搭捷運挽妻成軍人群組應景照

2018-02-14 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今晚是情人夜，不少軍人組群盛傳一張應景的「情人照」，內容是前參謀總長邱國正攜妻搭乘捷運，坐在博愛座的兩人，手輕輕地挽在一起。

邱國正治軍嚴明，堅持人事制度與慣例，當時軍方內部原本有為邱國正專案延任的計劃，但經過長考，邱仍決定尊重制度，選擇退役。外界曾猜測他可能接任國防部長，但目前尚無跡象。