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打撈黑鷹 高雄海洋探測船「寶拉麗絲號」小年夜出動

2018-02-14 20:07聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

飛安會在小年夜展開空勤總隊黑鷹直升機打撈計畫，海洋探勘船寶拉麗絲號14日下午6點從高雄科技大學旗津校區出海， 預定15日上午8點抵達蘭嶼海域探勘。飛安會主任調查官張文環說，此次任務主要是透過水下無人載具進行海底偵蒐，勘查飛機殘骸情況，探測深度最深可達1千5百公尺深海處。

寶拉麗絲號是由原高雄海洋科技大學（現已改名高雄科技大學）與銓日儀企業產學合作的海洋探勘船，董事長奚慎明表示，此次共有14名工作人員及6名飛安會人員組成工作團隊，船上架設的水下無人遙控探測載具，曾搜救過幻象及F16戰機，但過去探測深度最深僅400多米，此次任務難度相對更高。

高科大航運技術系副教授文展權曾參與過8次飛機打撈工作，他說，打撈黑鷹號是他工作生涯以來深度最深的一次，加上飛機殘骸位於陡坡，不僅要與時間賽跑，萬一天候發生變化、或機殼滑至更深處，變數相對增多；不過他對此次探測裝備表示樂觀，團隊成員在春節前夕排除萬難出勤，「就是希望很快能帶給大家肯定消息！」

文展權表示，待抵達定位點後，會利用高科技聲納系統縮小飛機殘骸範圍，若天氣許可，最快15日傍晚就能進行水下追蹤定位。不過因機殼位於陡坡，到了當地還要再進一步了解地形，相關技術問題飛安會將統籌規劃。

曾支援多次飛機打撈任務的寶拉麗絲號，具備搜尋空難黑盒子能力，船上配備的Kongsberg EM710多波束探深儀（聲納系統）影像細膩，可看到海底峽谷岩洞及沖刷痕跡，整艘船造價達4億多元。過去租用國外船隻得等上半個月，且不含油料費一天費用高達12萬美元，寶拉麗絲號可迅速前往國內災難現場，費用則不到一半。

寶拉麗絲號工作人員出動黑鷹號探測任務前，先將水下無人載具吊掛放入海中測試。記者劉...
寶拉麗絲號工作人員出動黑鷹號探測任務前，先將水下無人載具吊掛放入海中測試。記者劉學聖／攝影
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寶拉麗絲號小年夜出動支援空勤總隊黑鷹號打撈前探測工作，包括飛安會在內共有20人組...
寶拉麗絲號小年夜出動支援空勤總隊黑鷹號打撈前探測工作，包括飛安會在內共有20人組成工作團隊。記者劉學聖／攝影
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寶拉麗絲號小年夜出動支援空勤總隊黑鷹號打撈前探測工作，包括飛安會在內共有20人組...
寶拉麗絲號小年夜出動支援空勤總隊黑鷹號打撈前探測工作，包括飛安會在內共有20人組成工作團隊。記者劉學聖／攝影
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高雄海洋探測船寶拉麗絲號在小年夜出勤，參與黑鷹號打撈前探勘作業。記者劉學聖／攝影
高雄海洋探測船寶拉麗絲號在小年夜出勤，參與黑鷹號打撈前探勘作業。記者劉學聖／攝影
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寶拉麗絲號工作人員出動黑鷹號探測任務前，先將水下無人載具吊掛放入海中測試。記者劉...
寶拉麗絲號工作人員出動黑鷹號探測任務前，先將水下無人載具吊掛放入海中測試。記者劉學聖／攝影
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飛安會工作人員14日下午抵達高雄科技大學旗津校區碼頭，展開探勘前準備作業。記者劉...
飛安會工作人員14日下午抵達高雄科技大學旗津校區碼頭，展開探勘前準備作業。記者劉學聖／攝影
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飛安黑鷹直升機蘭嶼
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