打撈黑鷹 高雄海洋探測船「寶拉麗絲號」小年夜出動

2018-02-14 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



飛安會在小年夜展開空勤總隊黑鷹直升機打撈計畫，海洋探勘船寶拉麗絲號14日下午6點從高雄科技大學旗津校區出海， 預定15日上午8點抵達蘭嶼海域探勘。飛安會主任調查官張文環說，此次任務主要是透過水下無人載具進行海底偵蒐，勘查飛機殘骸情況，探測深度最深可達1千5百公尺深海處。

寶拉麗絲號是由原高雄海洋科技大學（現已改名高雄科技大學）與銓日儀企業產學合作的海洋探勘船，董事長奚慎明表示，此次共有14名工作人員及6名飛安會人員組成工作團隊，船上架設的水下無人遙控探測載具，曾搜救過幻象及F16戰機，但過去探測深度最深僅400多米，此次任務難度相對更高。

高科大航運技術系副教授文展權曾參與過8次飛機打撈工作，他說，打撈黑鷹號是他工作生涯以來深度最深的一次，加上飛機殘骸位於陡坡，不僅要與時間賽跑，萬一天候發生變化、或機殼滑至更深處，變數相對增多；不過他對此次探測裝備表示樂觀，團隊成員在春節前夕排除萬難出勤，「就是希望很快能帶給大家肯定消息！」

文展權表示，待抵達定位點後，會利用高科技聲納系統縮小飛機殘骸範圍，若天氣許可，最快15日傍晚就能進行水下追蹤定位。不過因機殼位於陡坡，到了當地還要再進一步了解地形，相關技術問題飛安會將統籌規劃。