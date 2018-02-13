【重磅快評】口沒遮攔 大鵬部長淪為「大嘴部長」

2018-02-13 12:38 聯合報 記者主筆室╱即時報導



國防部長馮世寬日前巡視國防大學時下達指示，要求檢討是否維持目前軍官學校四年學制，或許應「兩年即畢業」，儘速為部隊所用，以解決目前部隊基層軍官的嚴重缺員；另方面也要檢討，近年各軍校「唯有讀書高」，卻忽視軍事專業的問題。

國軍部隊「尉官荒」的程度，連國防部都不敢否認；近年軍校授課配合大學法，導致軍事專業教育減少，先前也有不少軍中老將提出憂心。馮部長看到了問題，但他的解決之道與提出的場合，卻都是極度不合適。

其實，尉官缺員與軍校「重文輕武」，其實是兩個問題，但是大鵬部長卻將它們攪和在一塊。所謂軍校「四年改兩年」，是指現在已經就讀軍校的學生，立刻改為兩年唸完就畢業？還是從下一個學年（107）招生開始，將官校由四年大學，改為二年專科？

如果是前者，當初預期目標是大學文憑的學生，面對國防部突然變卦，能否要求不履約離校／離軍？會不會在各軍校出現「逃亡潮」？如果是後者，就算學校的課程安排、人事編制等，都可以在最短時間準備妥當，107年起招生的二年制官校，也要109年中才能畢業，同樣救不了近火。

更重要的是，如果把軍官學校的學歷突然降為二專，招生狀況就一直不理想的各官校，會不會雪上加霜？大鵬部長會不會自以為「治病」，結果反而「致命」？

誠然，軍校近年為了配合大學法，的確在軍事專業課程上有所排擠，「重文輕武」對培育國軍幹部的軍校來說，的確不是一件好事。然則，提升軍校生的「軍人味」，不代表應該打壓近年好不容易提升的軍校學術水平。

軍官是領導部隊的人才，當然應該要有強健體魄，當然要與一般「文學校」畢業生有所不同。但絕對不該是一群知識匱乏、不長腦子的大老粗。

如果回到可行性層面，將已經行之數十年的軍校學制，頓時做翻天覆地的變化，恐怕也不是馮世寬一人說了就算。馮部長就算真的有類似的念頭，也應該先在內部研討，評估其利弊與可行性，而非在巡視軍校時脫口而出。試想對於當時聽到這番話的官校教職員與學生，會有多大的震撼與恐慌？