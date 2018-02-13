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美國大兵出「打草公差」 比比台美有何不同

2018-02-13 00:15聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「割草」公差是許多役男在軍中共同回憶，頻繁耗時的程度爲人所詬病，就連蔡英文總統上任之初，也曾公開下達：「光油漆、除草不會讓國軍更好」的指示。

但不是只有國軍兵士要割草，各國包括美軍整理環境內務，大兵一樣背起割草機，網路社群昨天就流傳美軍官兵出「打草公差」的畫面。

「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁日前披露，日本海上自衛隊沖繩基地大約100名志願者和美國海軍陸戰隊志願人員，在當地海灘進行清潔工作。美國大兵著迷彩軍裝、戴防護面罩，背負割草機為路肩清除雜草的畫面，引起討論。

有網友說：「誰說只有國軍在打草的？你當過美軍嗎？」

「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁日前披露，美國海軍陸戰隊大兵著迷彩軍裝、...
「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁日前披露，美國海軍陸戰隊大兵著迷彩軍裝、戴防護面罩，背負割草機為路肩清除雜草的畫面。圖／翻攝自「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁
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國軍兵士出「打草公差」的扮相。圖／擷取自解讀國軍軍事新聞
國軍兵士出「打草公差」的扮相。圖／擷取自解讀國軍軍事新聞
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「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁日前披露，美國海軍陸戰隊大兵著迷彩軍裝、...
「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁日前披露，美國海軍陸戰隊大兵著迷彩軍裝、戴防護面罩，背負割草機的畫面。圖／擷取自「在沖米海軍艦隊活動司令部」臉書粉絲專頁
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