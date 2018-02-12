國安局出面相救 才使「共諜剋星」不致強迫退伍

2018-02-12 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



趙代川少將。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影 分享 facebook 國防部政戰局前任保防安全處長趙代川少將，前年3月由於涉入憲兵不當搜索民宅案，遭到監察院彈劾。近日媒體報導，為了借重趙代川過去多次查獲共諜案的豐富經驗，國安局決定將已在陸軍司令部坐了近兩年冷板凳的他，調任局內的「研究委員」。

事實上，趙代川調任國安局，不僅是「借重長才」，而是如果不調他去國安局，他就會因為現行的人事制度「陷阱」，被強迫提前退伍。

去年1月監察院作出彈劾處分，移送公務員懲戒委員會。去年5月公懲會裁決，認定趙代川過去偵辦共諜案素有功績，本案因思慮不周未能謹慎執行職務，以及一時便宜行事所致，判決記過一次。

公懲會對趙代川的裁決可謂輕判，等於允許他有戴罪立功的機會；但此裁決結合軍方內部的人事規章，卻形同強迫其退伍。

國軍近年來對於任內發生過失遭調查的將領，幾乎都是第一時間將其調任各軍種的「委員」。委員隸屬於各軍種教準部，理論上任務是協助教範準則的修訂，其實是編制外的閒缺。依據軍中規定，如果擔任委員一年而未調任其他職務，就必須退伍。

由於委員往往都是所涉案件仍在調查中的「戴罪之身」，因此軍方不會允許他們一年任滿就退伍，因此擔任委員每滿一年，就會短暫調任其他職務，然後再回來繼續幹委員。例如涉及洪仲丘案的少將沈威志、楊方漢，至今還在當「萬年委員」。

趙代川是政戰學校專科75年班畢業，是政戰專科班第一位升上少將的校友。軍旅生涯大部時間不在野戰部隊，而是國防部軍事安全總隊。先前羅賢哲、鎮小江等共諜案的破獲，趙代川都曾參與；但也因為一路擔任反情報業務的背景，軍中有人認為他過於急功求進，結果在憲兵搜索案栽了大跟頭。

公懲會雖然對趙代川只給予記過一次處分，但依據公務員懲戒法，被記過者「一年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務」，如此一來，他擔任委員滿一年時，就不能再調往其他職務「短暫充電」。因為國防部內所有將級軍官職缺，全都是主官與主管，他都不得「遷調」。因此如果若非這次調往國安局，他在今年5月就將因為委員任滿而強迫退伍。

官員指出，法律規定不得「遷調」，並未規定如果本來是主官管，不得續任原職。如果趙代川此時在「一般」職務，最多就是一年不得升遷，然而軍方近年「一出事就調委員」的習慣，和公懲法兩者結合在一起，就意外變成逼人退伍的「重刑」。

官員指出，趙代川因為有情治方面專長，因此可以調往職缺運用較靈活的國安局。然而對於一般兵科將領而言，如果國防部這種「出事就調委員」的習慣不改，只要公懲會作出記過處分，就等於非退伍不可。