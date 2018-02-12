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評／提到中日就抓狂 談藍綠的五十道陰影

憶空勤總隊失事弟兄 內政部長葉俊榮落淚

2018-02-12 12:41聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

內政部中午舉行記者會，部長葉俊榮談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚，另外，也公布花蓮重建的三項政策，包括租屋補貼、重建輔導及耐震評估。

內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者...
內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者鄭超文／攝影
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內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者...
內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者鄭超文／攝影
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內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者...
內政部長葉俊榮中午舉行記者會，談到空勤總隊在蘭嶼失事的弟兄，忍不住流下眼淚。記者鄭超文／攝影
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