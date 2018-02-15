海巡155榴炮中隊首曝光

2018-02-15 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



國防部移撥6門155榴砲給海岸巡防署，計畫前進部署南沙太平島，完訓的南部地區巡防局第6岸巡總隊「155榴炮中隊」首度曝光。 圖／海巡署提供 分享 facebook

國防部移撥海巡

國防部移撥6門155榴砲給海岸巡防署，計畫部署南沙太平島，完訓的南部地區巡防局第6岸巡總隊「155榴炮中隊」首度曝光。海巡署與國防部透過衛星空照圖嚴密監控距太平島僅11公里的越南敦謙沙洲，發現越方撤出火砲，南海情勢平穩，我方因此也決定讓這支砲兵中隊在高雄待命。但未來若「狀況有變」，海巡署會依應變計畫，將砲兵中隊快速機動登陸太平島，部署到已標定射向的砲位上。

越大動作填海造地

越南在所佔島礁進行大規模填海造地，距太平島僅11公里越南所佔的敦謙沙洲，填海造地面積暴增為2.1萬平方公尺，且主要用來修建軍事設施與大批砲位與砲路，西礁填海造地面積就達到6.5萬平方公尺，且面對太平島的岸際砲位就有十餘處，傳稱越南在島上部署不同口徑火砲及肩射型飛彈，對太平島產生嚴重威脅性。因此，國防部撥交6門M114式155公厘榴砲，目前建制在南巡局第6岸巡總隊「155榴炮中隊」，海巡署已完成6砲各組男女砲兵訓練，全隊並已親赴太平島考察部署預備陣地的砲位與射向，對目標水道進行標定，並備妥快速機動計畫，只要狀況提升，即可在時限內快速登陸太平島進行部署。

越未實際部署火砲

但我方近一年來透過衛星照片，長期監控越南敦謙沙洲動態，發現敦謙沙洲雖然砲陣地建構完善，但越方並未將實際將火砲登島部署。海巡備便的155榴砲雖完成訓練，但卻沒有必要此時前進太平島，以免影響當地平靜的氣氛。

海巡署南沙巡防指揮部屬於輕裝步兵，目前配置的防衛性武器，包括40公釐高射砲、40榴彈槍、81、120公釐迫擊砲、AT-4反裝甲火箭及單兵輕兵器。其中40高砲、120迫砲是在國民黨馬政府執政時期前運部署，並整建防禦工事；增加部署155榴彈砲，是蔡政府強化太平島防務的指標措施。

太平島上目前部署120迫擊砲，最大射程為6100公尺；40高砲L/60則有7160公尺。未來部署的155榴彈砲，最大射程則達到1萬4千600公尺。