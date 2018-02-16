汪！狗大兵養成記

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



國軍唯一建制在憲兵警衛大隊的「軍犬分隊」，專責為總統與副總統蒞臨場所進行偵爆安檢，除了威猛的狼犬（最下圖），近年也引進拉布拉多犬（下三圖）執行室內偵爆任務。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook 國軍唯一建制在憲兵指揮部警衛大隊的「軍犬分隊」，專責為總統與副總統蒞臨場所進行偵爆安檢，偵爆犬過去長年來都採用威猛的狼犬，近年引進聰慧的拉布拉多犬，軍犬完成搜索任務後，領犬員以亢奮高昂的語調高呼：「Yes! Come on! 」等語，拋出玩具和軍犬玩在一起，「避免軍犬覺得領犬員平庸無聊」。國軍領犬員因為訓練風格改變，訓犬也變得溫柔。

過去憲兵軍犬組編制在憲兵202指揮部之下，目前改編至警衛大隊下增編的軍犬分隊。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook

澳式訓練大不同 領犬員變溫柔了

國軍唯一建制在憲兵警衛大隊的「軍犬分隊」，專責為總統與副總統蒞臨場所進行偵爆安檢，除了威猛的狼犬（最下圖），近年也引進拉布拉多犬（如圖）執行室內偵爆任務。 記者洪哲政／攝影 分享 facebook 軍犬分隊目前有德國狼犬、比利時狼犬與拉布拉多犬三種，同時接受早期的美式訓練及澳洲式偵爆犬訓練。美式訓練著重在領犬員「一個口令一個動作」，民國104年軍方自關務署緝毒犬中心引進澳洲式訓練，最大的不同就是不依賴口令，交由犬隻自主判斷。軍犬分隊日前公開軍犬搜索偵爆操演實況，領犬員帶領穿著可愛犬鞋的軍犬出場，仿若和自家寵物在公園裡玩耍，手舞足蹈、歡天喜地進場與退場，人狗互動相當討喜。有10年訓犬經驗的士官長劉信宏說，因為中文口令表達較平舖直敘，軍犬會覺得平庸無聊；現在採歐美方式訓練，英語語調起伏明顯，狗是很感官的動物，領犬員語調愈亢奮，愈有助人犬之間的互動。

拉布拉多犬負責室內偵爆搜索，出勤時均須穿上特製的犬鞋，避免抓壞室內物品；狼犬主要負責室外，所以不必穿鞋。

一天吃兩餐 月薪1500元

目前軍犬分隊現役執勤犬有8隻，含退役犬有16隻，每犬每月分配1500元狗糧費用，軍犬每日食用兩餐，分上午11時與下午5時餵食。軍犬隊除餵養軍犬外，還要提供維生素、魚油與維骨力等營養品；每年4到8月會將軍犬送至動物醫院全身健檢確保健康。劉信宏說，退役軍犬由軍犬隊照顧到終老，若有領養，以領犬員優先，政策若有開放，也不排除舉辦活動公開領養。劉信宏表示，偵爆犬出生後，1至2歲間會先送到寄養家庭進行社會化訓練，由飼主每天帶著幼犬到公車站、鐵工廠等人多嘈雜處，熟悉噪音複雜環境，再回到訓練中心受訓，偵爆犬篩選嚴格，一期20隻受訓犬平均只有3隻能及格。而偵爆犬完全結紮，他認為結紮對狗好，除可避免在內分泌生殖系統出現惡性腫瘤，降低佔領地盤的原生慾望，也能提高犬隻執勤時的專注度。

牠們的任務?

偵爆犬：負責總統維安

憲兵警衛大隊軍犬分隊前身是民國63年成立的憲兵司令部軍犬隊，民國83年因應國軍精實案裁撤後，因任務考量，於民國88年復編軍犬組，駐地位於台北市泰北高中後的松園營區，配合國軍精粹案組織調整，103年4月1日移編至警衛大隊增編的「軍犬分隊」正式定編。軍犬分隊核心任務是依據「國家安全局物種勤務指揮條例」執行總統、副總統蒞臨場所場地偵檢、偵爆任務，所屬犬隻接受美式及澳式爆裂物偵查訓練，確保社會安寧及安全維護對象的安全。戰時則依令支援作戰區路口攔檢偵查工作。