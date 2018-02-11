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家屬盼罹難黑鷹機組人員入祀忠烈祠

2018-02-11 20:55聯合報 記者羅紹平╱即時報導

失聯空勤黑鷹直升機確定落海，機人6人罹難。副駕駛唐文彥和機工長陳冠宏留下孤兒寡婦，家屬希望空勤總隊能幫兩人妻子找工作，扶養小孩長大，同時讓罹難機組人員入祀忠烈祠

今天專程到台東慰問家屬空勤總隊總隊長董劍城說，他保證內政部、行政院、空勤總隊及他個人，會用最大的力量，一一達成家屬的心願

空勤總隊長董劍城今天在台東豐年機場空勤隊陪向家屬說明連日來處理和搜救過程，並致贈慰問金。

家屬泣不成聲，副駕駛唐文彥的母親哭喊著說，「怎麼會這樣、這是為什麼？」她希望空勤能讓媳婦有分安定的工作，讓媳婦將兩名小孩帶大。她說自己年紀大了，「70歲了，不知來生有多久，唐文彥兩個小孩，小的才國小5年級」。唐文彥母親也希望能找到唐文彥，將唐文彥和他的父親一起葬在高雄澄清湖，同時入祀忠烈祠。

機工長陳冠宏身後留下3歲兒子、2歲女兒，妻子王靜愉還懷有6個月身孕，王靜愉是家庭主婦，沒有工作；陪同的家屬哭著說：「陳冠宏的妻子沒有工作，希望政府能幫忙安排工作，讓她把小孩撫養長大」。家屬也說，將來孩子問起父親在哪裡時？就可以告訴孩子「爸爸在忠烈祠，爸爸是因救人犧牲自己，讓孩子們可以爸爸為榮」。

失聯空勤黑鷹直升機確定落海，空勤總隊今天安排罹難機組人員家屬在台東市太平溪出海口...
失聯空勤黑鷹直升機確定落海，空勤總隊今天安排罹難機組人員家屬在台東市太平溪出海口公祭，家屬希望讓罹難機組人員入祀忠烈祠。記者羅紹平／攝影
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失聯空勤黑鷹直升機確定落海，空勤總隊今天安排罹難機組人員家屬在台東市太平溪出海口...
失聯空勤黑鷹直升機確定落海，空勤總隊今天安排罹難機組人員家屬在台東市太平溪出海口公祭，家屬希望讓罹難機組人員入祀忠烈祠。記者羅紹平／攝影
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空勤總隊忠烈祠媳婦

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