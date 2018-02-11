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影／黑鷹失聯第七日 正駕駛康萬福妻哭倒：請到我夢裡

2018-02-11 16:27聯合報 記者羅紹平╱即時報導

失聯黑鷹直升機正駕駛康萬福妻子麥玉青今天上午站在太平溪出海口，為了能遙望蘭嶼，她堅持不坐，談起先生她幾度哽咽：「萬福我好想好想你，請到我夢裡來」，麥玉青雖說會堅強，不讓先生走的有牽掛，卻還是哭倒兒子懷裡。

「我聽人家說，他（康萬福）最愛的人夢不到他。」麥玉青：「這幾天，我及女兒、兒子都夢不到他，萬福我好想好想你，請到我夢裡來。」談起康萬福對飛行的熱愛，麥玉青說，這幾天回到屏東老家，親友鄰居都問「都已退伍為什麼還讓他回去飛？」

七年前，他退伍的時候，我跟他說：「女兒在消防隊工作，可以自己照顧自己，只剩兒子還要讀書，以你的退休金，我還在上班，家裡不需要你再從事其他工作，但他跟我說，他還年輕，他的技術與專長就是飛行，他熱愛飛行，而且他享受飛行的時候，還可以去救人，他有他的理念，我只好尊重他的決定。」

麥玉青說，「我先生一生前半段為了國家為了家庭付出，後半段，他竟跑去考高考，還真的讓他考上，我想這真的是他的使命，他真的喜歡飛行，我也就成全他了，但成就他，沒想到我也會成為飛安件的主角....雖然我跟他從不避諱談生死，我只想讓他知道，當他離開我的時候，他不要有任何牽掛，我們一定會堅強面對，努力生活下去」雖說會堅強，麥玉青卻還是哭倒兒子懷裡。

正駕駛康萬福今年54歲，出生屏東縣，現設籍高雄楠梓人，已婚，育有子女2人，海軍官校正期78年班畢業，飛行總時數3506小時，UH-60M飛行時數148小時，7年前從海軍退伍隨後通過高考進入空勤總隊服務，並派駐台東至今。

失聯黑鷹正駕駛康萬福妻麥玉青遙望蘭嶼：「萬福我好想好想你，請到我夢裡來」談起先生...
失聯黑鷹正駕駛康萬福妻麥玉青遙望蘭嶼：「萬福我好想好想你，請到我夢裡來」談起先生，麥玉青雖說會堅強，不讓先生走的有牽掛，卻還是哭倒兒子懷裡。記者羅紹平／攝影
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