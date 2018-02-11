國軍救災官兵席地假寐好委屈 網友疾呼：給他們行軍床

2018-02-11 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



0206花蓮強震造成災情，國軍投入大批兵力，輪班協助搜救與清理任務，部隊日間輪空時，官兵們只能在角落一隅坐著假寐，或將頭埋進雙膝間，狀極委屈。圖片來源：青年日報臉書粉絲頁 分享 facebook 0206花蓮強震造成災情，國軍投入大批兵力，輪班協助搜救與清理任務，部隊日間輪空時，官兵們只能在角落一隅坐著假寐，或將頭埋進雙膝間，狀極委屈。有網友建議，國軍弟兄救災，國防部卻讓官兵好好躺下來休息的器材都沒有，坐在那裡怎能充分休息？但這類關切引發軍內反嗆：「你上班午休你老闆有讓你躺床上蓋被子嗎？」議題在網路上形成討論，有網友特別找出參與水患搶救的美國國民兵午休的畫面，搬出美軍提供行軍床畫面，試圖打臉軍方，雙方各有堅持。

國軍投入花蓮震災搶救，隨行軍媒深入披露官兵動態，一系列官兵輪空休息時，在廟宇中只能在小板凳上，或靠在廟裡功德箱假寐的畫面，引起網友討論，多數網友對軍方辛勞表示佩服，但也有人建議軍方應該提供更好的休息設施，讓官兵四肢平躺，才能好好休息，過去軍方有野戰行軍床或充氣式睡墊，這次為什麼未派上用場？甚至有網友重話批評，指稱「果然就是用這種後勤不做好，讓官兵受苦，再塑造英雄的下三濫手段，來掩飾自己長久以來的缺失」。

不過，軍內解釋，官兵只是午休，以便隨時準備再出發救災；也有職軍出面反嗆：「你上班午休你老闆有讓你躺床上蓋被子嗎？」