「1年制」預官首考選 要找八百名陸軍男女少尉

2018-02-11 02:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍部隊缺乏基層領導幹部，「以士代官」情況普遍，國防部透過國軍人才招募中心日前發布「107年志願役預備軍官班考選簡章公告」，今年起首度招募「1年制」的男女志願役預官，名額高達800名，將分成兩梯次，接受基礎教育18周後掛少尉階，下部隊服役1年，薪水與其他志願役軍官相同，每月可領48990元薪水。而這800名少尉全都是陸軍，其中步兵少尉需要360人，其次砲兵少尉需要230人。

過去志願役軍官一簽3年，服役時間長，不少人因此卻步，國防部想出「1年制」的預備役預官，分成兩梯進行招募，每梯次400人，預計在今年11月22日與明年3月14日掛階下部隊，希望藉服役彈性增加職涯吸引力，募得足夠人力，先解決部隊的「初官荒」。

由國軍人才招募中心發布的考選簡章內容，107年度志願役預備軍官需求高達800人，全都是陸軍司令部開出的需求，幾乎「全兵科」都有缺，缺額最多的是步兵與砲兵，分別需要360與230人，裝甲兵需要50人、工兵20人、通資電10人、兵工30人、經理10人、政戰60人、醫勤20人。其中除工兵、通資電與醫勤需要特殊系所背景外，其餘皆「不限科所」。此外，每個兵科需求皆有女性名額，如步兵兩梯次各招考18名女性，砲兵也各有12名女性名額，總計男性710人，女性90人。

這波預官考選各兵科在體格上，只有女性裝甲兵有特殊需求，報考裝甲兵官科的女性人員，身高限160公分以上。此外，這梯預官身體不得有任何剌青。