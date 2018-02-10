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國軍招募一年期預官 月領48990 于北辰： 素質堪慮

2018-02-10 22:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

募兵制上路後，國軍基層部隊出現極嚴重的「少尉荒」。國防部決定，今年起招募一年制的志願役預官，受訓22周後授階服役1年，薪水與其他志願役軍官相同，每月可領48990元。

以往的軍官來源，除了軍校畢業的常備軍官之外，一般大學畢業生可報考「專業軍官班」，受訓將近1年（依軍種兵種有所不同），簽約服役5年。大學在學生可以加入儲備軍官訓練團（ROTC），在校期間必須受軍訓，但有學雜費補助與生活津貼，基本服役年限也是5年。

國防部軍事發言人陳中吉表示，一年制預官的薪水與其他少尉無異，但服役期較短彈性較大，年輕人可以先試試自己是否適合繼續在軍中發展。

陸軍備役少將于北辰說，這些預官連同受訓期間，也不超過一年半，的確可能吸引年輕人來嘗試，但也勢必導致報考五年制預官（專業軍官班、ROTC）人數因而減少，屆時不能只看一年期預官的獲得數字，就拿來當業績說嘴。

于北辰指出，更重要的是，22周的軍事訓練，不僅不能和官校生相比，也只有五年制預官的一半，更這樣培育出來的少尉，是否真的堪用？

他表示，國防部可能會說，這個役期與過去的義務役預官差不多。然而，義務役預官競爭激烈，許多是台清交等頂尖大學的畢業生，的確對部隊有很大幫助；未來願意報考一年制預官的青年，能否有同樣的素質？

于北辰認為，真正應該檢討的，是尉級軍官的「停年」太短，太快就成為上尉、少校。相較之下，美軍的尉官要升到校級，所需時間遠比國軍長得多。他指出，當初徵兵時代，國軍有源源不絕的義務役預官填補少尉職缺，如今軍官來源改變，停年制度卻未修改，不僅造成人力荒，也可能使軍官缺乏足夠歷練。

于北辰。圖／引自于北辰臉書
于北辰。圖／引自于北辰臉書
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國軍國防部志願役

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