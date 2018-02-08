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BMW警車飆到時速223公里 看著超速保時捷揚長而去

影／傅崐萁宣布 大型機具明盡快開挖

2018-02-08 15:58聯合報 記者石偉民╱即時報導

花蓮強震重災區雲門翠堤大樓還在搜救中，花蓮縣長傅崐萁下午表示，所有搶救工作將在今天午夜、天亮以前完成，預計明早6時大型機具進場，開挖拆除倒塌的國盛六街2棟、統帥飯店。至於雲翠大樓，會透過土木技師、建築師等專家，會同地檢署做地毯式搜索後開挖。傅崐萁今天也到花蓮縣殯儀館，發放慰問金給罹難者家屬。傅崐萁說，縣府會全力協助處理後續事宜。

花蓮縣長傅崐萁宣布，預計明早6時大型機具進場，開挖拆除倒塌的國盛六街2棟、統帥飯...
花蓮縣長傅崐萁宣布，預計明早6時大型機具進場，開挖拆除倒塌的國盛六街2棟、統帥飯店。攝影／記者石偉民
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傅崐萁雲翠大樓統帥飯店
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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