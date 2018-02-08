維冠震災救難英雄「蛋蛋哥」 再奔花蓮救人

2018-02-08 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義救難協會理事長徐紹唐放下手邊工作，帶隊員共5人昨天開車7小時，帶發電機、破壞器材等裝備，晚間抵達花蓮雲門翠堤大樓，加入搶救行列。圖／徐紹唐提供 分享 facebook 「熱血救難英雄!」花蓮強震各地救災人員趕往馳援，其中2年前，參與台南維冠大樓救災受傷的嘉義市消防局義勇特種搜救隊副隊長鄭榮貴，救災遭鋼條射中左大腿內側，險中「要害」，媒體報導後「蛋蛋哥」意外爆紅，2年後同一天花蓮強震，鄭獲報馬上趕往災區投入救災，至今2天2夜。

另維冠大樓倒塌，擔任嘉義救難協會隊長徐紹唐，在父親病重住院選擇到災區，醫院傳來父親病危消息，他才放下任務到醫院見父親最後一面，這次花蓮強震，獲選救難協會理事長的他，再放下手邊工作，帶隊員共5人昨天開車7小時，帶發電機、破壞器材等裝備，晚間抵達花蓮雲門翠堤大樓加入搶救。

鄭榮貴在臉書述說出發前心情，要親友勿打電話給他，親友紛紛留言祝福他完成救人任務，平安歸來，鄭開鐘錶行，遇打火救難就交妻子經營，投入救難，他支援維冠倒塌搜救任務，不慎遭大鋼牙機具咬碎、彈射鋼條射中左大腿內側，險中要害，醫護人員治療後，鄭榮貴認為擦傷無大礙，母親與妻子憂心趕到現場勸他回家遭拒，繼續投入救援。

中埔鄉農家子弟徐紹唐，參與維冠大樓救災，在父親病重住院，選擇在災難現場指揮救災，救災之際，醫院傳來父親病危消息，他才放下搜救任務，到醫院陪父親最後時光，沒多久徐父81歲父親徐玉麟父親「走了」。