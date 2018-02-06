搶救黑鷹 蘭嶼外海 空軍發射照明彈照亮海域

內政部空勤總隊編號NA-706新購黑鷹直升機，昨晚在蘭嶼外海100公尺失蹤，目海巡及國軍搜救中心已動員所有人力搜救，海巡、海軍、空軍都派出人力搜救，為了搶 時效 ，空軍 C130運輸機還投射照明彈，照亮蘭嶼海域。