親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹疑墜海失聯
藍綠各黨拚選戰
寒流發威凍全台
馬倡公投護司法
春節台商歸鄉路
政治
軍事
綜合

悲劇！81歲阿婆住防火巷無遮蔽疑受凍往生

搶救黑鷹 蘭嶼外海 空軍發射照明彈照亮海域

2018-02-06 20:32聯合報 記者羅紹平尤聰光李曜丞╱即時報導

內政部空勤總隊編號NA-706新購黑鷹直升機，昨晚在蘭嶼外海100公尺失蹤，目海巡及國軍搜救中心已動員所有人力搜救，海巡、海軍、空軍都派出人力搜救，為了搶 時效 ，空軍 C130運輸機還投射照明彈，照亮蘭嶼海域。

為搶時效救人，空軍 C130運輸機今晚在蘭嶼外海投射照明彈，照亮蘭嶼海域。圖／讀...
為搶時效救人，空軍 C130運輸機今晚在蘭嶼外海投射照明彈，照亮蘭嶼海域。圖／讀者提供
分享

蘭嶼空軍海巡

相關新聞

獨／議員：出事黑鷹起飛前有狀況 遭衛生所醫生打臉

2018-02-06 22:10

搜尋失聯黑鷹 空軍C-130運輸機夜間投放照明彈

2018-02-06 22:09

黑鷹直升機失聯 衛福部：通報到後送流程符合規定

2018-02-06 19:26

黑鷹正副駕駛海官畢業生 校友說:熱心救人男子漢

2018-02-06 18:54

影／失聯黑鷹駕駛女兒臉書：我們等你 好嗎？

2018-02-06 17:37

黑鷹直升機墜海 葉俊榮：搜救工作海陸空三面並進

2018-02-06 17:32

持續搜救失聯黑鷹直升機 國搜中心出動搜救機及艦艇

2018-02-06 17:08

失聯黑鷹機工長陳冠宏 鄰居：孝順愛家

2018-02-06 17:07

急搜失聯黑鷹 康定艦破浪搜索

2018-02-06 16:43

勇哉！黑鷹出任務 50位飛行員24小時備勤

2018-02-06 16:38

失蹤黑鷹正駕駛康萬福 屏東三地門親友：他是部落榮耀

2018-02-06 14:22

黑鷹直升機 10多年護送4千次 頭一遭失聯

2018-02-06 14:08

黑鷹失聯／內政部：搜救不放棄任何希望

2018-02-06 14:06

黑鷹失聯／昨夜蘭嶼海象如輕颱 空勤：符合出勤標準

2018-02-06 14:03

影／黑鷹2016年抵台 使用時數僅300多小時

2018-02-06 14:02

黑鷹失蹤6人╱年輕護理師熱愛蘭嶼、病人是議員姐夫

2018-02-06 13:57

黑鷹失聯╱正駕駛女兒消防員、機工長妻子挺身孕 急奔台東

2018-02-06 13:53

黑鷹失聯 海空急救援「要把人救回來」

2018-02-06 13:50

能見度不佳 蘭嶼潛水搜救失聯黑鷹受阻

2018-02-06 13:38

搶救黑鷹 空軍搜救機儀表故障急迫降

2018-02-06 13:31

坐鎮台東指揮搜救 葉俊榮：把握黃金時間全力搶救

2018-02-06 13:14

「我們等你，好嗎」 消防女兒PO照盼黑鷹駕駛父平安

2018-02-06 12:52

黑鷹直升機外海失蹤 機工長去年開心返成大

2018-02-06 12:51

6年前海鷗也在蘭嶼出意外 海巡署：機上應有發報機

2018-02-06 12:26

黑鷹蘭嶼失聯 家屬：才在機場送行就發生意外

2018-02-06 12:16

失蹤黑鷹直升機 機工長妻子懷有身孕

2018-02-06 11:55

自願到離島服務 蔡姓護理師搭黑鷹遇劫難

2018-02-06 11:54

黑鷹失聯 空勤：黑鷹抗風性高 頭下尾上是正常現象

2018-02-06 11:50

失蹤直升機上執勤 蔡姓護理人員熱愛蘭嶼

2018-02-06 11:48

影／搜救失聯黑鷹 海軍出動康定艦

2018-02-06 11:40

失聯黑鷹正駕駛康萬福 表姊：部落的榮耀

2018-02-06 11:37

空勤任務直升機 16年11事故

2018-02-06 11:37

失聯黑鷹正駕駛的消防員女兒 曾參與高雄氣爆救援

2018-02-06 11:23

影／黑鷹直升機失聯 葉俊榮：起飛時沒有歪斜

2018-02-06 11:17

黑鷹機蘭嶼墜海 隊長哽咽：一定盡全力把兄弟們救回來

2018-02-06 11:03

黑鷹直升機失聯 府：總統指示全力搜救

2018-02-06 10:56

影／黑鷹直升機疑墜海 6人待援 全力搜救

2018-02-06 10:54

搶救黑鷹直升機 海巡署請海軍康定艦支援搜救

2018-02-06 10:48

昨晚蘭嶼風力達輕颱 飛安會今派7人去調查

2018-02-06 10:46
看更多

熱門文章

吳志揚不選桃園市長 對鄭文燦的「經營」感觸深

2018-02-06 00:22

空勤一架新購黑鷹直升機 凌晨蘭嶼執行傷患後送疑墜海

2018-02-06 02:21

2018台北市長誰出馬？姚立明：最後不出這兩人

2018-02-06 09:40

不斷更新／黑鷹疑墜海6人失聯 議員胞姊及姊夫生死不明

2018-02-06 09:16

他要蔡英文停止耍文青 除夕談話聊這六件事

2018-02-06 10:43

「顧江湖道義」不評柯P 簡余晏2字說明請辭原因

2018-02-06 10:33

冷沒盡頭！寒流急凍到明天 周六又來一波冷氣團

2018-02-06 04:59

當年「吃好又能打電動」 中正預校招娃娃兵 狂潮會再現？

2018-02-06 08:00

台北電台主持人爆料 總統府有人酒駕還想抽單?

2018-02-06 16:19

吳志揚避戰桃園 包正豪罵：政壇媽寶

2018-02-06 14:31

總統府厲害人士酒駕要求抽單？府：朱姓網友應負起言責

2018-02-06 16:40

感念對眷村有恩 馮翊綱：不要再羞辱婦聯會

2018-02-06 14:48

冷無止盡...周六冷空氣升級寒流！一路冷到下周二

2018-02-06 19:02

【重磅快評】吳志揚盛讚鄭文燦背後的國民黨三個危機

2018-02-06 16:53

失聯黑鷹正駕駛的消防員女兒 曾參與高雄氣爆救援

2018-02-06 11:23

基市初選爭議落幕 宋瑋莉讓 國民黨提謝立功參選

2018-02-06 11:21

國民黨由謝立功選市長 張芳麗：宋不選就該讓我選啊！

2018-02-06 11:04

王鵬傑奪世界麵包大師賽冠軍 吳寶春後台灣第一人

2018-02-06 20:49

自願到離島服務 蔡姓護理師搭黑鷹遇劫難

2018-02-06 11:54

失蹤黑鷹正駕駛康萬福 屏東三地門親友：他是部落榮耀

2018-02-06 14:22

反妨害司法公投 陳師孟：最好溯及既往

2018-02-06 00:14

空中轉診後送累積近四千件 首次飛安事件

2018-02-06 09:54

吳志揚發言惹怒藍營 也有人說可能是反諷

2018-02-06 00:31

因母親跌倒 鄭麗文宣布停止台北市長選舉行程

2018-02-06 20:45

寒流接力報到 10日晚間起氣溫驟降探7度

2018-02-06 14:44

勇哉！黑鷹出任務 50位飛行員24小時備勤

2018-02-06 16:38

黑鷹機蘭嶼墜海 隊長哽咽：一定盡全力把兄弟們救回來

2018-02-06 11:03

失蹤黑鷹直升機駕駛 飛行總時間3506小時

2018-02-06 09:10

獨／議員：出事黑鷹起飛前有狀況 遭衛生所醫生打臉

2018-02-06 22:10

搶救黑鷹 蘭嶼外海 空軍發射照明彈照亮海域

2018-02-06 20:32

「我們等你，好嗎」 消防女兒PO照盼黑鷹駕駛父平安

2018-02-06 12:52

推反妨害司法公正公投 馬英九：法務部推修法就撤簽

2018-02-05 23:57

黑鷹失聯 空勤：黑鷹抗風性高 頭下尾上是正常現象

2018-02-06 11:50

【重磅快評】視察部隊都成機密 蔡總統怕什麼？

2018-02-06 18:22

馬英九領銜 推動「反妨害司法公投」

2018-02-06 00:51

黑鷹直升機失聯迷航 宛如17年前電影情節

2018-02-06 16:47

裂痕加深？蕭淑麗批黨主席吳敦義說謊

2018-02-06 15:02

黑鷹直升機 10多年護送4千次 頭一遭失聯

2018-02-06 14:08

坐鎮台東指揮搜救 葉俊榮：把握黃金時間全力搶救

2018-02-06 13:14

國民黨諷只是勇於花錢 鄭文燦：做市長要懂得花錢

2018-02-06 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top