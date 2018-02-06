當年「吃好又能打電動」 中正預校招娃娃兵 狂潮會再現？

2018-02-06 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



今天國防部將在記者會上正式宣布，中正預校的幼幼班要回來了，今年將招收250人，主要原因是國軍基層幹部缺員嚴重，而三軍各官校的招生獲得率又一年一年滑落，於是暌違14年後，現在又要招收預校國中部的學生，預期8月份報到，當年那些穿著軍裝卻仍充滿稚氣的娃娃兵，又回到人們腦海裡。

中正預校今年復招國中部，能否真如國防部所願，解決基層幹部人力短缺難題，成效待觀察。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

紀念蔣公取名中正 在他過世一年後建校

民國64年4月，蔣中正總統在雷電交加的風雨中與世長辭，為紀念他，也為建軍需要，第二年的5月16日，合併了原有的陸軍軍官預備學校、海軍官校預備學生班及空軍幼年學校，成立了「中正國防幹部預備學校」，報考十分躍踴，全省還分了十四個考區考試。

作家參訪軍校 稱「預校學生更有朝氣」

當時一群作家參訪軍校，其中一位在台定居的老美何瑞元寫文章讚賞說，中正預校給他的印象最深，因為這個學校很新、很大，而且學生比他平日所見到的高中生要來得結實有朝氣。

去年六月，馮世寬部長主持中正預校畢業典禮。 圖／軍聞社資料照 分享 facebook

三胞胎一起進預校 一起空官畢業成佳話

家住基隆的三胞胎兄弟游義天、游義地、游義人，民國67年報考中正預校，同時錄取引人矚目。「天、地、人」連袂從軍，成為中正預校的一段佳話。

三人不但長得一模一樣，常使教官和同學們分辨不清，志趣也一致，都希望預校畢業後繼續升入空軍官校，果然得償宿願。三人七年後從官校畢業。其中游義天和游義人通過空勤考核，游義地卻因身體不適合飛行，轉服地勤職務。「或許我的名字取的是『地』字，註定得待在地面吧。」游義地只好這樣自我解嘲。

第一部軍教連續劇就演預校 捧紅侯冠群

民國71年，中視開拍軍教連續劇「少年十五二十時」，內容就演預校生活，捧紅侯冠群(左二)、張晨光。圖為華視「綜藝萬花筒」因應「中共演習」時事，展示各國的軍服、武器。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國71年中視決定開拍「少年十五二十時」連續劇，它是台灣首部軍教連續劇，劇本就由當時當紅的小說家小野及依風露、徐薏藍、玉笠人共四位編劇撰寫。這年年底開拍，拍的就是中正預校的生活與訓練故事。男女主角雖為龐祥麟、劉筱平，還有郎雄、盧碧雲等硬底子老演員，但這齣戲卻捧紅了張晨光跟侯冠群。當時張晨光雖是超齡演出，但他頰嫩唇紅，一副萌樣，侯冠群則真只有十七歲，青春無敵。

推出全台轟動，真的有好多人看了連續劇後跑去唸中正預校。劇中侯冠群還跟早就已是演員的父親金滔，演了生平唯一一次父子對手戲。這戲隔兩年還跟也是家喻戶曉的「星星知我心」及「煙雨江南」一起入圍電視金鐘獎，中視還接著拍了「成功嶺上」。

起初 預校的生活津貼連警校生都比不上

大家可能覺得警校生的生活津貼應該不錯，但民國74年以前，警校生還比不上軍校生，當時警官學校學生每人每月可領920元津貼，再調為1220元；但軍校學生分別比照義務士官或士兵待遇，入伍教育時每月可領2100元，軍官基礎教育4000元，士官基礎教育3750元，預官基礎教育2350元，而最菜的中正預校也有1950元等。最後政府才決定逐年拉平。

原本 預校學生都可保送直升三軍各官校

另預校生從創校開始，都可保送直升三軍各官校，讓人們對中正預校趨之若鶩。可是民國78年開始，中正預校的畢業生不再享有直升三軍官校的「專利」，因為不少高中生抗議，國防部因而決定，預校生也要參加軍校聯招，通過考試的學生才能進官校就讀。

民國79年 竟以B肝為由退學了120名新生

2008年，中正預校學生以壯盛軍容、齊一步伐接受閱兵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國79年，預校招收900名一年級新生，但入學受訓二星期後，校方突然通知120多名學生家長，以學生患有B型肝炎為由，請他們辦理退學，讓家長很不滿，認為事先沒有規定，如今才通知，叫這些學生何去何從？家長憤慨表示，他們的孩子並不是只考取中正預校，還同時考上五專、高中或高職，預校這時要他們的孩子退學，豈不白白荒廢一年的時間。

校方為協助被退學學生轉到一般高中、高職及五專就讀，發函給各學校，但家長拿著這份公文到各校拜託，卻沒有學校願意收，一聽到這學生患有B型肝炎時，更是退避三舍。

民國78年國慶大會，由中正預校軍樂隊，吹起象徵中華民國國運昌隆的號角。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

醫師嗤之以鼻 「行徑草率 做事不科學」

當時的台大醫師楊培銘對此嗤之以鼻說，以帶原這個因素即予驗退，條件實在嚴苛了些。衛生署防疫處長莊徵華也提出國防醫學院研究報告說，B型肝炎帶原者有大部分會自動痊癒。草率將學生休學，不但顯示校方做事不科學，對這類帶原學生恐怕也會產生極為不良的影響。

受到壓力的國防部終於決定，退學學生可以保留入學資格，第二年再參加複檢，若判定痊癒合格，可再准予入學。最後，國防部官員請求教育部協助，由教育部協調省市廳局分發仍有缺額的學校，或舉辦第二次招生。這些學生，有16位考上省立高中高職，獲補分發；另30位參加五專或私校聯招後，也由教育部協助補分發。

四眼田雞愈來愈多 逼得國防部招收娃娃兵

報考中正預校的考生在空軍嘉義基地第四醫護中隊接受體檢情形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

到了民國80年，當時的國中畢業生愈來愈多四眼田雞，軍方要尋找合適的飛行員越來越難，於是中正預校決定「向下發展」，在這一年開始招考150位國小畢業生，「從根救起」。

當時的空軍總司令林文禮上將說，飛行員不足是空軍當前問題之一，空軍對飛行員要求嚴格的體格標準也是主要因素。當時，高中畢業生至少有60％戴眼鏡，若要從剩下的40％中挑選合格的飛行員，非常困難。

娃娃兵待遇超好 招收150人來了1800人

到民國80年，中正預校因為當時的國中畢業生愈來愈多四眼田雞，決定初辦國中部。圖為初級部學生。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林文禮表示，當時在南部地區作過問卷調查，有很多小學生願意投考，他們的家長也同意。新的「小小兵軍校生」制度，將以「實驗國中」的方式教學，由國家負責好好照顧。

當時給娃娃兵的待遇超好，學生一律住校，服裝、圖書、文具、儀器、膳宿、學雜費都由學校免費供給，每個月還發給薪津3600元，每學期教育補助費1380元。如不想繼續念，校方還可安排轉學。只是轉學生或畢業生不願升入預校高級部，就得賠償就讀期間的薪津及補助費。結果本要招收150人，報考卻有1800多人，最後加倍錄取300人。

娃娃兵有奶爸來照顧 還可吃漢堡打電動

中正預校初辦國中部。圖為初級部學生開心丟帽情形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中正預校為了辦好國中部，特別找了一個奶爸，聘請台北市南門國中前校長陳登瑞為國中部主任兼副校長，並採小班制，每班卅人，寢室六人一間，床舖由雙層改為單層，以避免這些國中生睡夢中摔下床。

這些小軍人也和一般孩子一樣吃漢堡薯條打電動，並未因接受軍事教育而喪失童年樂趣。預校為了不讓這些「娃娃兵」和外界生活脫節，更規畫電動遊藝場，讓喜歡打電動的小朋友不會跑到外面的賭博電玩店，在校內也可享受一般孩子喜歡的調劑。

民國84年 首次有預校生犯下結夥搶劫案

民國84年，涉嫌結夥強盜的中正預校在學學生邢原魁（左）、張繼昊（左三）等五人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國84年，中正預校四名在學及一名退學生，涉嫌從9月起利用放假日在高雄縣市等地到處行搶，11月中旬在搶劫兩家美容坊後被捕。主犯是二年級學生邢原魁，被警方先後開20槍，在擊中左大腿後才被制伏。警方調查發現他們至少涉及十樁強盜案，而這是中正預校創校19年後首次發生學生涉嫌結夥搶劫案件。

邢原魁說，因許姓同學於9月間租一輛機車出車禍，摔壞車子，須賠租車行三萬元，但到處借不到錢還，才協議搶劫還錢，還錢後他們認為得手容易而沒停止搶劫。

我國首位西點軍校生李武陵出自中正預校

民國93年，中華民國陸軍官校五十年來第一位官派西點軍校留學生李武陵（中）順利自西點畢業。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2004年即民國93年5月底，美國西點軍校舉行畢業典禮，而中華民國陸軍官校第一位官派留學生李武陵順利完成四年學業，成為西點畢業生，為美台軍事交流寫下新頁。這一年也有美國海軍官校的譚子偉、與空軍官校的張稚鎔畢業，與李武陵三人共創輝煌紀錄。

這年23歲的李武陵就是由中正預校直升陸軍官校，在校一年後，獲國防部遴選赴西點軍校就讀，專攻化學工程學位。是第一批美台軍事學校交換學生，也成為1949年政府遷台以來首位自西點軍校畢業的中華民國三軍官校學生。

李武陵返台後被授予陸軍少尉軍階服役。他說，經過「中正預校的洗禮」，他在訓練上沒有適應的問題。不過西點的學生榮譽感強烈，自我要求也很高。李武陵說，藉著參與學校的社團活動，與同學建立親密友誼，這是他一輩子的資產。