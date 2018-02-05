4年捐款8000萬 國防部贈勳軍友社理事長李棟樑

2018-02-05 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部長馮世寬今天上午在國防部月會上，頒贈軍人之友社理事長李棟樑五等雲麾勳章，以表彰他擔任理事長任內，致力推動各式敬軍勞軍活動，慷慨嘉惠國軍官兵的功績。李棟樑則呼籲社會大眾感念軍人的付出，他以自己經商數十年的經歷表示，只有社會安定，經濟才能發展，企業才能獲利。

身為統一旗下貿易次集團南聯企業掌門人的李棟樑，就任軍友社第24任理事長至今，累計走訪慰勞469個（次）國軍單位，明天還要第10度上五指山，探望國軍示範公墓管理組的官兵。預期在他今年5月任滿時，可望突破500大關。近四年來，軍友社共號召企業界捐贈敬軍勞軍款項兩億四千萬元，其中三分之一是李棟樑本人自掏腰包，創下歷任軍友社理事長的紀錄。

每年當選「國軍楷模」或「模範團體」主官的優秀官兵，過去國防部會招待出國旅遊，但後來卻因預算問題而停辦。李棟樑上任後，從104年起恢復這項傳統，以發揮鼓勵優秀官兵的效果。此外，近兩年的軍人節，軍友社也與國防部福利事業處合作，邀集各類衣食住行業者，提供軍人優惠。

民國105年政黨輪替前，時任國防部長高廣圻，曾頒贈李棟樑干城獎章。這次馮世寬部長更進一步，頒贈雲麾勳章，以感謝他四年來積極提振軍人形象與士氣的努力。