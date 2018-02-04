親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍機待命載台商
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

日媒：美核勢態報告地圖 將台灣標為中國一部分

國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中正國防幹部預備學校計畫今年恢復招收國中部學生，每年招收250人。聯合報系資料照...
中正國防幹部預備學校計畫今年恢復招收國中部學生，每年招收250人。聯合報系資料照片
分享
國防部在未編列年度預算的情況下，今年準備復招中正國防幹部預備學校國中部，讓睽違14年的「國軍幼幼班」重出江湖，原因何在？國防部對於軍事院校每年招生人數規劃的失當，可能是肇因。國軍基層幹部人力短缺日益嚴重，各軍事院校雖以提升招生名額方式因應，但近年學生獲得率明顯不佳，各軍事院校正期班105年度及106年度招生名額分別訂為1320人及1848人，但入學人數僅993人及1195人，106年度陸軍官校正期班學生獲得率更不及5成。

中正國防幹部預備學校計畫今年恢復招收國中部學生，每年招收250人，在未編列年度預算情況下，計畫由學校年度預算支應，或「國防部管制年度預算調節」。根據國防部送交立委的說明，中正預校設立國中部的目的，是「長遠基層軍官補充」與「軍事教育向下紮根」。明顯希望藉此補足軍校學生獲得數。

國防部近年為因應國軍基層幹部人力不足問題，除持續增加專業軍官班、專業士官班的招募名額外，也同時以提高軍事院校招生名額方式因應。但立法院預算中心指出，國軍基層幹部缺員問題存在已久，國防部未能儘早預劃並透過軍事院校逐年增加招募所需人力，卻突然自105年起大幅提高招生名額致獲得率偏低，106年度陸軍官校正期班學生獲得率已不及5成。

為因應軍中基層幹部人力不足問題，國防部近期除持續增加專業軍官班及專業士官班的招募名額外，也同步提高軍事院校招生名額，但部分軍事院校招生狀況卻不盡理想。如各軍事院校正期班105年度及106年度招生名額分別訂為1320人及1848人，比104年度的1178人各增加142人及670人，但入學人數僅993人及1195人，因此讓獲得率從104年度的94.57%降為75.23%及64.66%。

另士官二專班亦有類此問題，105年度及106年度招生名額2494人及2563人，但僅入學1685人及1616人，獲得率為67.56%及63.05%。

預算中心分析各軍事院校正期班招生獲取狀況，106年度正期班獲得率較低者為陸軍軍官學校及國防大學理工學院，其獲得率分僅46.91%及46.35%，而士官二專班中，也以陸軍專科學校的54.98%最低，入學人數911人，不足數高達746人。

預算中心指出，軍事院校各類學生班隊均有一定修業年限，正期班隊為4年、士官二專班為2年，無法立即投入部隊擔任基層幹部，因此其每年招生名額，應該是國防部就未來各項計畫人力需求及相關離退因素評估後所提出的需求數。但國軍基層幹部人力短缺問題存在已久，如102年度下士編現比即已低於6成，國防部未能妥劃人力缺口並逐步提高軍事院校招生數，一直到105年度才陸續提高正期班隊及士官二專班的招生名額，顯示國軍對潛藏幹部人力需求評估未臻確實。

預算中心表示，國防部曾於106年7月14日新聞稿說明：「陸軍官校今（106）年…，提高招生員額原因，係為補足義務役預官逐年減少，並自明(107)年起所需預官缺額不再辦理考選。」但83年次以後出生役男不再徵集入營服義務役早為既定政策，107年度義務役軍官缺口卻於106年度始辦理招生，但招獲的學生需等到110年才能完成學業為部隊所用，顯示國防部對於軍事院校每年招生人數規劃的失當。

預算中心指出，為因應軍中基層幹部人數不足問題，國軍各軍事院校近年多以提高招生名額方式因應，但部分學校近年學生招獲狀況未臻理想，國軍中長期穩定幹部的人力來源堪慮。而國軍基層幹部人力短缺問題存在已久，國防部卻自105年度才陸續提高軍事院校招生名額，顯示其對潛藏幹部人力需求的評估與規劃未臻確實。

國防部國軍陸軍
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

軍人年改樓地板 擬調為3萬7850元

2018-02-03 23:55

共機繞台軍方補缺口！ 鷹式飛彈進駐蘭嶼、綠島

2018-02-03 23:48

軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

2018-02-03 19:59

海巡署發布造艦設計招標案 擬造12艘防撞型沱江艦

2018-02-03 16:38

軍人年改版本定案前 國防部資規司長陳正棋突遭撤換

2018-02-03 02:04

頂六度低溫 軍友社理事長李棟樑嵩山雷達站勞軍

2018-02-02 20:03

影／嵩山雷達站低溫 軍友社率團勞軍

2018-02-02 19:04

中正預校國中部即將招生 卻沒編預算也還沒老師

2018-02-02 18:10

國防部募兵再出招 停招十餘年中正預校國中部今年復招

2018-02-01 21:47

W航路 陸委會：太接近金馬終端管制區

2018-02-01 20:41

西點軍校Y姓女生返台 功課好但體測一直抱病號

2018-02-01 18:06

這波寒流爆冷 國防部下令務必讓官兵穿得暖吃得飽

2018-02-01 15:47

海軍低調成立布雷大隊 4年首度秀戰技

2018-02-01 14:36
看更多

熱門文章

洪耀福：要讓國民黨再輸一次 反改革力量才死心

2018-02-03 21:12

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

連續飄雪27小時 太平山被冰封了！

2018-02-04 07:40

軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

2018-02-03 19:59

最冷時刻來臨！ 北部急凍48小時不超過10度

2018-02-04 05:00

急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-03 20:56

海巡署發布造艦設計招標案 擬造12艘防撞型沱江艦

2018-02-03 16:38

下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43

小三通春運面臨大爆炸 6運輸機待命載台商

2018-02-04 00:07

周美青選北市長？ 胡志強告白：很喜歡她

2018-02-04 11:27

屏東車城福安宫參拜 小英開心說：景氣回來了

2018-02-03 20:15

最狂教授選不選台北市長？李錫錕：欲罷不能、呼之欲出

2018-02-03 16:49

柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全偏鄉醫療

2018-02-03 18:52

影／太平雪景超美！翠峰山屋白色大地好陶醉

2018-02-04 09:08

受M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援疏運

2018-02-04 00:07

台北市長選戰 藍營基層喊周美青PK柯文哲

2018-02-04 10:36

下冰霰啦！桃園拉拉山神木區負1度 中午開始下了

2018-02-03 15:14

全台急凍10度以下 民眾瘋追雪

2018-02-04 00:09

呂秀蓮選北市長？周偉航：不如推段宜康來選

2018-02-03 14:47

黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58

拉拉山下大雪了！ 神木林區銀色美景踩出雪腳印

2018-02-04 08:54

每逢選舉必演戲碼 脫了…多半都輸了 只有他例外

2018-02-04 09:00

畫馬皇英皇 韋宗成：被政客惡搞 我也能惡搞他

2018-02-04 11:28

中正紀念堂轉型第5次工作坊 白恐家屬:一定要改名

2018-02-03 22:14

影／哇！連續18個小時 太平山的雪還在下

2018-02-03 21:38

濕冷再忍一天！明天下午雨停 體感溫度升

2018-02-04 11:30

蔡英文前往潮州揭匾 反年改團體如影隨形

2018-02-03 18:20

共機繞台軍方補缺口！ 鷹式飛彈進駐蘭嶼、綠島

2018-02-03 23:48

調查局「共諜剋星」陳俊成 調升副主任

2018-02-03 15:57

南鐵案受攻擊 賴清德：痛苦會過去美麗留下

2018-02-03 14:32

台北市正在政變？柯文哲：沒用的挑撥離間

2018-02-03 19:40

總統：年改一定要做 是這一代最重要責任

2018-02-03 20:01

別再上山！大屯山飄冰霰 警方22時起管制禁入

2018-02-03 22:54

張學友熬過的「手足風險」 蔡詩萍給了政府這樣建議

2018-02-03 23:59

司馬庫斯第一場雪 部落好浪漫

2018-02-04 11:48

全台私幼不滿賴清德推動公共化 醞釀北上抗議

2018-02-03 15:47

經濟指標不離口 賴揆也學馬英九「數字治國」了？

2018-02-04 08:00

國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51

綠估林佳龍順利連任 再扛中部領頭羊重任

2018-02-03 15:30

金門、福建動員 全力疏運小三通

2018-02-04 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top