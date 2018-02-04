國軍幼幼班急著重出江湖 原因可能出在這裡

2018-02-04 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中正國防幹部預備學校計畫今年恢復招收國中部學生，每年招收250人。聯合報系資料照片 分享 facebook 國防部在未編列年度預算的情況下，今年準備復招中正國防幹部預備學校國中部，讓睽違14年的「國軍幼幼班」重出江湖，原因何在？國防部對於軍事院校每年招生人數規劃的失當，可能是肇因。國軍基層幹部人力短缺日益嚴重，各軍事院校雖以提升招生名額方式因應，但近年學生獲得率明顯不佳，各軍事院校正期班105年度及106年度招生名額分別訂為1320人及1848人，但入學人數僅993人及1195人，106年度陸軍官校正期班學生獲得率更不及5成。

中正國防幹部預備學校計畫今年恢復招收國中部學生，每年招收250人，在未編列年度預算情況下，計畫由學校年度預算支應，或「國防部管制年度預算調節」。根據國防部送交立委的說明，中正預校設立國中部的目的，是「長遠基層軍官補充」與「軍事教育向下紮根」。明顯希望藉此補足軍校學生獲得數。

國防部近年為因應國軍基層幹部人力不足問題，除持續增加專業軍官班、專業士官班的招募名額外，也同時以提高軍事院校招生名額方式因應。但立法院預算中心指出，國軍基層幹部缺員問題存在已久，國防部未能儘早預劃並透過軍事院校逐年增加招募所需人力，卻突然自105年起大幅提高招生名額致獲得率偏低，106年度陸軍官校正期班學生獲得率已不及5成。

為因應軍中基層幹部人力不足問題，國防部近期除持續增加專業軍官班及專業士官班的招募名額外，也同步提高軍事院校招生名額，但部分軍事院校招生狀況卻不盡理想。如各軍事院校正期班105年度及106年度招生名額分別訂為1320人及1848人，比104年度的1178人各增加142人及670人，但入學人數僅993人及1195人，因此讓獲得率從104年度的94.57%降為75.23%及64.66%。

另士官二專班亦有類此問題，105年度及106年度招生名額2494人及2563人，但僅入學1685人及1616人，獲得率為67.56%及63.05%。

預算中心分析各軍事院校正期班招生獲取狀況，106年度正期班獲得率較低者為陸軍軍官學校及國防大學理工學院，其獲得率分僅46.91%及46.35%，而士官二專班中，也以陸軍專科學校的54.98%最低，入學人數911人，不足數高達746人。

預算中心指出，軍事院校各類學生班隊均有一定修業年限，正期班隊為4年、士官二專班為2年，無法立即投入部隊擔任基層幹部，因此其每年招生名額，應該是國防部就未來各項計畫人力需求及相關離退因素評估後所提出的需求數。但國軍基層幹部人力短缺問題存在已久，如102年度下士編現比即已低於6成，國防部未能妥劃人力缺口並逐步提高軍事院校招生數，一直到105年度才陸續提高正期班隊及士官二專班的招生名額，顯示國軍對潛藏幹部人力需求評估未臻確實。

預算中心表示，國防部曾於106年7月14日新聞稿說明：「陸軍官校今（106）年…，提高招生員額原因，係為補足義務役預官逐年減少，並自明(107)年起所需預官缺額不再辦理考選。」但83年次以後出生役男不再徵集入營服義務役早為既定政策，107年度義務役軍官缺口卻於106年度始辦理招生，但招獲的學生需等到110年才能完成學業為部隊所用，顯示國防部對於軍事院校每年招生人數規劃的失當。

預算中心指出，為因應軍中基層幹部人數不足問題，國軍各軍事院校近年多以提高招生名額方式因應，但部分學校近年學生招獲狀況未臻理想，國軍中長期穩定幹部的人力來源堪慮。而國軍基層幹部人力短缺問題存在已久，國防部卻自105年度才陸續提高軍事院校招生名額，顯示其對潛藏幹部人力需求的評估與規劃未臻確實。