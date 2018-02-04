親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
寒流發威凍全台
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
寶島新住民

受M503爭議影響 空軍C-130至少六架支援疏運

2018-02-04 00:07聯合報 記者程嘉文╱即時報導

受到M503事件影響，政府決定取消中國東方與廈門航空的176班春節加班機，估計影響達50000至60000人次。由於無法直航返台，預期改走金馬小三通的人數將會增高。為因應到時金門可能出現大批返鄉客，國防部已經奉命準備至少6架C-130運輸機待命疏運，占全軍C-130總數（19架）的三分之一。

民國99年春節，金門、馬祖機場因大霧接連關場多日，機場重啟後，航空業者調度不及，導致大批民眾無法返鄉過年。當時國防部長高華柱下令，出動機艦協助交通部外島疏運。從此之後，每逢年節期間，國防部派遣C-130運輸機協助外島民眾返鄉，就成為例行任務。

國防部表示，C-130疏運外島民眾，軍方完全站在配合立場。一旦民航機的運量不足以負荷湧入人潮，交通部就會委請國防部派出C-130協助載運。機場人員會告知現場旅客，有軍方疏運專機，旅客可以自願方式選擇搭乘。搭乘C-130的民眾，以具有我國籍者為限，「單程票」新台幣1000元。不過這筆錢必須繳交國庫，空軍不能自行留用。

過去幾年，空軍協助投入疏運的C-130，最多不過2、3架，今年受到M503事件影響，疏運需求可能大增。位於屏東基地，負責操作C-130的空軍第6聯隊第10大隊，奉命至少要安排6架飛機待命疏運。

除了年節疏運待命機，空軍仍須另外安排一般「正常」戰備任務的待命機。即使最後這些待命機都沒派上用場，但是飛行與地勤組員仍須上班。使得10大隊這個春節的忙碌程度，和平日基本上沒有差別。

空軍政戰主任張延廷中將說，空軍C-130的待命日期，目前訂在2月14至21日。為了因應今年可能出現的超高運輸量，屏東基地已經提前加強對C-130的檢修，讓機隊妥善率高於平常標準，屆時如果必須投入疏運，不會無機可派。對於空運部隊來說，也當作是一場訓練與演習。

至於今年的小三通返台人數，比往年會增加多少？張延廷表示，這部分是由交通部去估計，空軍所能作的，就是在不影響戰備任務與不與民間業者爭利的前提下，盡量協助載運民眾返鄉。

國防部軍事發言人陳中吉少將說，空軍會在安排班表時，盡量讓官兵維持正常休假；如果真的必須上班，事後也一定會補休，不會損及應有權益。

M503事件導致小三通人數可能暴增，軍方因此將調度6架以上C-130運輸機待命支...
M503事件導致小三通人數可能暴增，軍方因此將調度6架以上C-130運輸機待命支援疏運。資料照／記者程嘉文攝影
分享

空軍國防部機場
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

2018-02-03 19:59

海巡署發布造艦設計招標案 擬造12艘防撞型沱江艦

2018-02-03 16:38

軍人年改版本定案前 國防部資規司長陳正棋突遭撤換

2018-02-03 02:04

頂六度低溫 軍友社理事長李棟樑嵩山雷達站勞軍

2018-02-02 20:03

影／嵩山雷達站低溫 軍友社率團勞軍

2018-02-02 19:04

中正預校國中部即將招生 卻沒編預算也還沒老師

2018-02-02 18:10

國防部募兵再出招 停招十餘年中正預校國中部今年復招

2018-02-01 21:47

W航路 陸委會：太接近金馬終端管制區

2018-02-01 20:41

西點軍校Y姓女生返台 功課好但體測一直抱病號

2018-02-01 18:06

這波寒流爆冷 國防部下令務必讓官兵穿得暖吃得飽

2018-02-01 15:47

海軍低調成立布雷大隊 4年首度秀戰技

2018-02-01 14:36

已婚保防官吃軍中窩邊草搞不倫 被爆上媒體曝光

2018-02-01 12:52

海巡新艦武裝國防自主 以國產40快砲為首選

2018-02-01 12:21

揮別制式水壺 海陸行軍改用背裝水袋還附吸管

2018-02-01 12:05
看更多

熱門文章

童仲彥隨柯P出訪猛拍波蘭妹 嘆「坐5小時也值了」

2018-02-03 11:50

複製這些樣板文 「外交部聲明」你也能一次就上手

2018-02-03 08:00

蕭淑麗脫黨參選 吳敦義：跟4年前一樣我很訝異

2018-02-03 11:14

洪耀福：要讓國民黨再輸一次 反改革力量才死心

2018-02-03 21:12

軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

2018-02-03 19:59

馬英九春聯成網拍熱門 一張叫價350元

2018-02-03 10:50

下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43

海巡署發布造艦設計招標案 擬造12艘防撞型沱江艦

2018-02-03 16:38

最狂教授選不選台北市長？李錫錕：欲罷不能、呼之欲出

2018-02-03 16:49

影／ 陳景峻爆料柯P違法 姚文智：如同政變

2018-02-03 12:11

賴清德參拜南投紫南宮 女信眾「與神同行」擠爆

2018-02-03 10:29

柯文哲說落選要去台東馬偕 王世堅：請成全偏鄉醫療

2018-02-03 18:52

急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-03 20:56

下冰霰啦！桃園拉拉山神木區負1度 中午開始下了

2018-02-03 15:14

呂秀蓮選北市長？周偉航：不如推段宜康來選

2018-02-03 14:47

陽明山有機會下雪 氣象站：今明兩晚機率最高

2018-02-03 10:43

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00

國民黨候選人不信民調 吳敦義：不然要相信我嗎？

2018-02-03 11:28

國民黨桃園市長推吳志揚參選？吳敦義：很艱苦

2018-02-03 11:52

婦聯會資產被凍第二天 雷倩：同仁心情低落

2018-02-03 09:51

調查局「共諜剋星」陳俊成 調升副主任

2018-02-03 15:57

總統：年改一定要做 是這一代最重要責任

2018-02-03 20:01

參選人找加持 賴神人氣超越當年的「天后」蔡英文

2018-02-03 09:00

影／哇！連續18個小時 太平山的雪還在下

2018-02-03 21:38

全台私幼不滿賴清德推動公共化 醞釀北上抗議

2018-02-03 15:47

蔡英文前往潮州揭匾 反年改團體如影隨形

2018-02-03 18:20

南鐵案受攻擊 賴清德：痛苦會過去美麗留下

2018-02-03 14:32

綠估林佳龍順利連任 再扛中部領頭羊重任

2018-02-03 15:30

姚文智：請陳景峻棄暗投明 將柯文哲「繩之以法」

2018-02-03 14:15

台北市正在政變？柯文哲：沒用的挑撥離間

2018-02-03 19:40

受M503爭議影響 空軍C-130至少六架支援疏運

2018-02-04 00:07

徐永明：蔡政府主政時代若因違反集遊法 願意被關

2018-02-03 18:12

拚高雄市長 陳宜民：民進黨不會是高雄唯一的解答

2018-02-03 17:56

參選要靠偏心？游盈隆：民進黨淪為一小撮人乾綱獨斷

2018-02-03 18:49

屏東車城福安宫參拜 小英開心說：景氣回來了

2018-02-03 20:15

防止大陸對台滲透分化 陸委會將調整兩岸法規

2018-02-03 11:12

黃健豪：繳錢婦聯會就是獨立組織 不繳就是附隨組織

2018-02-03 23:58

遇事媽媽就出來？李錫錕諷：柯媽媽做得比柯p好

2018-02-03 19:00

反南鐵自救會攔賴神 陳致曉：抗議至真相大白為止

2018-02-03 15:09

上廣播批柯文哲被指是「政變」 陳景峻：別見縫插針

2018-02-03 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top