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因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

2018-02-04 00:00聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共軍機頻頻對台發動繞島長航，使得東部地區的防空，地位也愈來愈重要。位於我國目前領土最東南角的蘭嶼，離中共軍機繞島的航路最近，國防部已經決定，將防空火網前推，在蘭嶼與綠島，分別進駐鷹式防空飛彈

在面對大陸的台灣西部，國軍早就部署非常綿密的防空飛彈火網。東部相對風平浪靜，因此防空兵力明顯較少：在區域防空方面，僅有較老的鷹式飛彈，射程40公里；野戰防空方面，陸軍花防部也僅有1個排的復仇者飛彈車。

如今解放軍機經常由宮古、巴士海峽穿出島鏈，中共宣傳系統多次釋放軍機飛在台灣東海岸外，背景可見中央山脈的照片。此外共軍航艦兵力逐漸成熟，未來可能在台灣東方的公海上操作，使得東部對防空作戰而言，不再是「快樂後院」。

1950年代美方協助台灣劃設防空識別區與飛航情報區時，東南側就是一個缺角，當時的意是來往琉球與菲律賓的美國軍機，中途不必多換一次管制單位。近來共機穿越巴士海峽飛行，也常在此處切入我方防空識別區，甚至曾有逼近領空界線的紀錄。

為彌補東南角上的缺口，國防部決定，在蘭嶼與綠島以「突擊排」方式，各進駐一組鷹式飛彈發射系統。蘭嶼距離台東市約80公里，本島鷹式飛彈鞭長莫及，這次進駐之後，未來共機若再飛入我方防空識別區，就可能進入射程內。

此外，隨著鷹式飛彈年事日高，國防部除擴編愛國者飛彈營，國造天弓三型飛彈也開始量產。先前媒體報導透露，花蓮與台東均已有愛國者飛彈進駐，宜蘭則有天弓三型飛彈營。天弓三與愛國者均屬機動部署，只要有開闊的平坦地形，發射車就可以就位。

至於中樞的「反斬首」任務方面，憲兵機車連先前已被縮編為機車排，去年重新擴編為「快反連」。除了原先的禮賓勤務外，也多增加反恐、反斬首任務，配屬單兵攜帶的刺針防空飛彈與國造「紅隼」反裝甲火箭各9具。

鷹式飛彈發射升空。圖／國防部提供
鷹式飛彈發射升空。圖／國防部提供
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國軍大幅加強東台灣防空飛彈部署。圖／聯合報
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