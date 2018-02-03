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陸軍展募兵誠意 添新洗碗機煮飯鍋省人力

2018-02-03 12:24中央社 台北3日電

為增加人才招募誘因，陸軍花防部改建營舍，讓官兵有更舒適的生活空間，伙房添購新式洗碗機、油炸機和微電腦煮飯鍋，可大量節省人力和時間，展現「部隊是我家」的用心。

配合國防部推動募兵制，陸軍花東防衛指揮部為滿足志願役寢室「一桌、一床、一櫃」使用空間，選擇花蓮縣新城鄉占地26.6公頃的原復興北營區，投資新台幣10億餘元，新建包含3棟兵舍在內的營區工程，歷時2年3個月，於去年9月竣工，今年1月啟用。

花防部日前對媒體公開新營舍，花防部後勤處處長蕭秉榮受訪時表示，以前宿舍是上下層各睡兩個人，一組鋁床可以睡四個人，改裝後的營舍就是一人一床，個人空間比較大。

在營區的伙房配置部分，花防部添購透過熱水和蒸氣清潔和消毒的履帶式三槽洗碗機，蕭秉榮說，早期碗盤由官兵手洗，現在利用新的三槽洗碗機，每小時可以洗完600人份碗盤，再存放到蒸汽消毒櫃，減少官兵作業時間，也達到衛生目的。

伙房還配備有新式油炸機，牆上貼著標準作業程序，清楚告訴伙房兵每種炸物需要的油溫和時間，蕭秉榮說，以前營區炸食物是用32吋大鐵鍋，油煙比較大，新式油炸機可以用水幕式油煙罩過濾油雜質，伙房的作業環境和空氣就會比較好。

此外，還有新式的微電腦煮飯鍋，蕭秉榮指出，早期用大鐵鍋煮飯，需要很大的平面空間放置煮飯鍋，現在微電腦煮飯鍋有三層，不只節省空間，煮一次只要30分鐘，這個營區內配置15個煮飯鍋，30分鐘可以煮出750人份米飯，大大節省時間。

花防部表示，這些改造和器具能讓相關作業人員以快速、效率及環保的方式，提供官兵美味、衛生的可口餐點，也讓各界了解國軍致力改善服役環境的用心。

陸軍志願役國軍
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