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軍人年改版本定案前 國防部資規司長陳正棋突遭撤換

2018-02-03 02:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

主管軍人年金改革與募兵規劃的國防部資源規劃司長陳正棋，2月1日突遭撤換，轉任國防部國家賠償事件處理會主任委員閒差，國防部證實這項人事異動。時值軍改年金版本即將在立法院協調定案的敏感時刻，這項人事異動引發軍中關注。

陳正棋陸軍官校65年班畢業，曾任國防部部辦室文檔處處長、後備事務司副司長等職，是軍職轉文職人員，他在2014年3月17日接任資規司長，主管國軍資源及兵役政策重要研析單位，主管國防人力、物力及財力整合，以及國防科技、工業政策規劃與督導等重要業務，包括「陸海空軍軍官士官服役條例」、「軍人保險條例」修法、「募兵制」與「軍人退撫修法」，陳正棋都是國防部與退輔會、立法院協調要角，也是對內溝通主要業務負責人。

民進黨政府推動年金改革，原本希望在在今年完成軍公教年改的相關修法工作，但隨著反彈聲浪過大，採切割處理。公務員和教師的年金改革，立法院已完成三讀，軍人年改版本近期則正在立法院與民進黨團進行協調，傳已接近定案。國防部先前就釋出軍人年改難以在立法院本會期定案處理的訊息，陳正棋在年改版本協調的關鍵時刻突然去職，引發軍中揣測。

陳正棋曾在立法院答詢時主張，相較於公教年金樓地板是32160元，軍人樓地板「即便是4萬塊也不為多」。

陳正棋除了主管軍人年金改革業務外，中正國防幹部預備學校107年度準備復招國中部，每年招收250人，也屬於資規司的業務，國防部昨日開始通知立法院外交國防委員會的委員，表示下星期將向立委進行簡報。增設國中部所需支出將由學校年度預算支應，或「國防部管制年度預算調節」。

國防部表示，陳正棋表現良好，借重他的專才，規畫以文官調任國家賠償事件處理會的主任委員一職。

主管軍人年金改革與募兵規劃的國防部資源規劃司長陳正棋（右），2月1日突遭撤換，轉...
主管軍人年金改革與募兵規劃的國防部資源規劃司長陳正棋（右），2月1日突遭撤換，轉任國防部國家賠償事件處理會的主任委員，國防部證實這項人事異動。時值軍改年金草案即將在立法院定案的敏感時刻，這項人事引發軍中關注。聯合報系資料照片
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