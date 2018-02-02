中正預校國中部即將招生 卻沒編預算也還沒老師

2018-02-02 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



去年六月，馮世寬部長主持中正預校畢業典禮。圖／軍聞社資料照 分享 facebook

中正國防幹部預備學校計畫恢復招收國中部學生，每年招收250人。消息昨天由聯合新聞網曝光之後，國防部今天才開始通知立院外交國防委員會的委員，表示下星期將來簡報。然而在剛剛通過的今年度（107）國防預算中，卻完全看不出增設國中部的所需支出，僅宣稱可以由學校年度預算支應，或「國防部管制年度預算調節」。而且從今年就要招生，目前為止也尚未聘任教職員。被立委質疑，根本是臨時起意，甚至有規避國會監督之嫌。

根據國防部送交立委的說明，中正預校設立國中部的目的，是「長遠基層軍官補充」與「軍事教育向下紮根」。教育的三大特色是「語言教育」、「品格教育」、「探索教育」。其中語言教育方面，從國一開始就要修習第二外國語。官員指出，此方面將與同在高雄的私立文藻外語大學合作。

不過立委質疑，中正預校復招國中部，是軍事教育政策的大事，但根據國防部官員說法，相關課程等規劃都還沒有定案，專任師資也尚未招募，如此趕得上107學年開始招生？至於當年預校招收國中部後來又停辦，當時的理由為何？如今復辦能否避免重蹈覆轍？軍方對此亦無說明。

立委進一步批評，在先前立法院審查107年度預算時，國防部卻完全不提預校即將招收國中部的消息，預算書上也沒有編列相關項目，完全看不出有此重大變革。甚至招生消息已經對外透露，被媒體報導之後，國防部才回頭向立委表示「要報告」，實在有蓄意隱瞞消息，規避預算審查監督之嫌。