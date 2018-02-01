西點軍校Y姓女生返台 功課好但體測一直抱病號
陸軍官校104年送訓美國西點軍校的Y姓女學生，是陸軍史上第二位送訓西點軍校的女性官校生，她月前因課業壓力過大等問題，遭西點軍校轉介到醫療機構收容觀察，日前已由家長陪同返台，西點軍校同意她請假休養到5月，目前仍保有西點軍校的學籍。台美軍事合作赴美留學選員的政策，面臨檢討。
國軍送訓赴美軍校留學，史上第一位畢業自西點軍校者是砲兵兵科的李武陵，服役僅10年，最後拒絕晉升少校堅持提前退伍；第二位送訓西點的吳致庭也是砲兵兵科，則是唸到西點三年級因學業問題遭退學，返國後降期重讀陸軍官校畢業任官服役，現也已退伍；通訊兵科的洪琬婷則是史上第三位赴西點軍校就讀畢業返國者，也是我國第一位赴西點軍校就學的女性，目前任職於陸軍司令部計畫處建軍規劃組，是目前我國送訓西點軍校畢業現役最「資深」者，洪琬婷高中時期是景美女中田徑隊成員，體能優異。
據了解，Y女出國前外語成績十分優異，托福高達98分，SAT也有1620分，她104年考上西點軍校時，美國在台協會（AIT）駐台軍事代表，曾親自將錄取證書送到陸軍官校。但西點軍校課業、體能要求皆十分嚴格，每年都要測一項極其耗費體力且劇烈的室內障礙賽鑑測（IOCT），沒過無法畢業，而Y女一直報病號，很多年沒測，而她也因西點軍校課業要求壓力，導致適應出現問題。
對此，陸軍司令部表示，Y生於日前返國，狀況良好。西點軍校同意Y生請假休養至5月份，目前仍保有西點軍校學籍。該部將依家屬實需提供相關協助，並轉達各級支持鼓勵和關懷心意。
軍方鼓勵Y女能再接再勵，5月能返回西點軍校完成未竟的課業，但Y女若要再返西點軍校，將必須面臨延畢的情境，狀況更形複雜，後續狀況及復學將由陸軍官校負責評估。
這是我國軍校生在西點軍校首度發生因適應問題被送醫的案例，就讀西點必須體能與課業皆達一定水準，加上國軍西點軍校畢業生返國後服役出現從軍後意志不堅定而提前退伍，國家投資留學所耗費鉅資履遭浪擲，國軍赴美受訓選員問題再度受矚。國防部長馮世寬日前指示，要求人事部門特別注意、管制國外留學回來的軍官，加以栽培。
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