西點軍校Y姓女生返台 功課好但體測一直抱病號

2018-02-01 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍官校104年送訓美國西點軍校的Y姓女學生，是陸軍史上第二位送訓西點軍校的女性官校生，她月前因課業壓力過大等問題，遭西點軍校轉介到醫療機構收容觀察，日前已由家長陪同返台，西點軍校同意她請假休養到5月，目前仍保有西點軍校的學籍。台美軍事合作赴美留學選員的政策，面臨檢討。

國軍送訓赴美軍校留學，史上第一位畢業自西點軍校者是砲兵兵科的李武陵，服役僅10年，最後拒絕晉升少校堅持提前退伍；第二位送訓西點的吳致庭也是砲兵兵科，則是唸到西點三年級因學業問題遭退學，返國後降期重讀陸軍官校畢業任官服役，現也已退伍；通訊兵科的洪琬婷則是史上第三位赴西點軍校就讀畢業返國者，也是我國第一位赴西點軍校就學的女性，目前任職於陸軍司令部計畫處建軍規劃組，是目前我國送訓西點軍校畢業現役最「資深」者，洪琬婷高中時期是景美女中田徑隊成員，體能優異。

據了解，Y女出國前外語成績十分優異，托福高達98分，SAT也有1620分，她104年考上西點軍校時，美國在台協會（AIT）駐台軍事代表，曾親自將錄取證書送到陸軍官校。但西點軍校課業、體能要求皆十分嚴格，每年都要測一項極其耗費體力且劇烈的室內障礙賽鑑測（IOCT），沒過無法畢業，而Y女一直報病號，很多年沒測，而她也因西點軍校課業要求壓力，導致適應出現問題。

對此，陸軍司令部表示，Y生於日前返國，狀況良好。西點軍校同意Y生請假休養至5月份，目前仍保有西點軍校學籍。該部將依家屬實需提供相關協助，並轉達各級支持鼓勵和關懷心意。

軍方鼓勵Y女能再接再勵，5月能返回西點軍校完成未竟的課業，但Y女若要再返西點軍校，將必須面臨延畢的情境，狀況更形複雜，後續狀況及復學將由陸軍官校負責評估。