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影／海軍春節操演 大秀獵雷戰力

2018-01-31 15:41聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

慶富案風波未平，海軍獵雷艦的需求也遭人質疑，國防部春節加強戰備操演，海軍派出永靖級獵雷艦，展現海軍掃雷、佈雷的戰力，也展現繼續保持水雷戰力的必要性。

水雷爆破，在海面激出高聳水花。海軍永靖級獵雷艦，在假想戰時被佈滿水雷的軍港外，引導康定級軍艦緩緩前行，躲避水雷的潛在威脅，但如果港口被敵用水雷封鎖，這時獵雷艦，就要強行突破。

S-70C投放煙標，通報可能有水雷的區域，海軍獵雷艦利用船上聲納，先行辨識可能目標，找到疑似水雷，這時專業工具就要上場。獵雷艦施放水中處理器，利用攝影機確認目標，再利用前端手臂進行除雷，如果遇到水中處理器不方便處理的，這時就靠雙手萬能。

小艇搭載除雷小組，由獵雷艦指揮，航向水雷所在。到達目標進行潛水作業，進行人工除雷。當戰時發生，港口周遭除了潛艦埋伏，更有可能佈滿水雷，這時就需要擁有獵雷除雷的戰力。

除了突破敵方威脅的掃雷，海軍還具備錨泊地防禦佈雷，甚至是在敵方的特攻佈雷，雖然近年水雷戰術曾遭質疑是否過時，但這由來已久的戰法，在各國研發智慧型水雷的當下，仍會是重要的戰備項目。

海軍春節戰備操演，大秀獵雷戰力，除了展現水雷戰術的必要，也明顯的要擺脫慶富案的糾纏。以上是聯合影音記者陳煜彬、徐宇威，在左營的採訪報導。

國防部春節戰備操演，海軍派出永靖級獵雷艦，展現掃雷、佈雷的戰力。攝影／記者陳煜彬
國防部春節戰備操演，海軍派出永靖級獵雷艦，展現掃雷、佈雷的戰力。攝影／記者陳煜彬
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海軍獵雷艦慶富案
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