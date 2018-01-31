天女散花驚豔台東…熱焰彈啦

2018-01-31 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



台東空軍志航基地昨天在富岡外海進行熱焰彈施放操演，一排串熱焰彈在P3C反潛機及F16戰機升空飛行時於空中散開，十分壯觀，吸引大批軍事迷朝聖，目擊民眾更驚呼「像天女散花！」

「好漂亮！第一次看到。」目擊民眾說，開車行經軍事操演附近， 看到軍機飛很低，感覺「一定有好看的」，趕緊停下車來看。先是好幾聲砰砰砰，接著空中出現一長串點點亮光，像極天女散花，震撼又壯觀。

兩架F16低空沿著海岸線飛行，然後施放亮眼的熱焰彈，再高速飛離。 記者尤聰光／攝影 分享 facebook

昨天下午2點30分，一架P3C反潛機先低空沿著台東海岸線飛行，隨即在志航基地的富岡外海採迂迴側飛姿態，然後施放亮眼的熱焰彈，再高速飛離；不到10分鐘，兩架F16戰機也採同樣飛行方式在空中施放熱焰彈，過程不到30秒。

這次操演消息幾天前就在軍事迷中傳開，因此中午過後不少軍事迷即守在卑南溪堤防和富岡漁港附近，等待軍機施放熱焰彈的一瞬間。有軍事迷表示，軍機施放熱焰彈，是進行迴避飛彈的攻擊，再快速脫離戰場，也是空軍常見的軍事操演課目，只是比較少這麼近距離看到。

也有軍事迷猜測這次的操演，可能是為了近來對岸解放軍軍機繞行東部外海，避免擦槍走火所做的防範演習。軍方表示，施放熱焰彈是例行性操演，其他相關細節不作回應。