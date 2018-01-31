共軍「遠海長航」施壓…我春節加強戰備 鎖定東部

2018-01-31 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／花蓮-台東報導



國防部邀請中外媒體參觀度春節國軍加強戰備情況。第一天陸軍與空軍科目分別在花蓮與台東實施，想定狀況與來自東邊海空威脅相關，顯示中共機艦近來頻頻繞島「遠海長航」對我方造成一定壓力。

國防部春節加強戰備參訪，會由陸海空軍各挑選一支部隊實施操演。雖說是行之有年的例行「大拜拜」，但每年挑選哪些單位，仍可看出與時事相關性。今天上午登場的海軍，將派出現役三型掃獵雷艦艇操演，強調反水雷戰力必要性。

國軍為加強春節戰備，昨天上午由花東防衛指揮部進行「花蓮港反突擊作戰縮短距離演練」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

國軍「花蓮港反突擊作戰縮短距離演練」，模擬敵軍突擊花蓮港。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

昨天上午的陸軍花防部反突襲科目，想定狀況是共軍利用商船搭載部隊，對花蓮港發動奇襲，意圖奪取碼頭，國軍發現敵方意圖，動員裝甲兵、機械化步兵、砲兵，並在陸航AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、空軍F-16戰機掩護下，殲滅入侵敵軍。

東南空域是近來中共軍機遠海長航操演中，最常切入我方防空識別區所在；花東外海太平洋，距岸不遠就進入深水區，適合潛艦活動。因此空軍下午在台東志航基地操演，特別強調其他基地前來轉場支援。先由P-3反潛巡邏機模擬對潛艦攻擊，隨後兩架來自嘉義基地的F-16戰機降落，地勤人員立即進行加油與檢查，再度升空執行任務。

至於志航基地本身配屬的F-5戰鬥機，雖然近年以訓練為主任務，但仍具有對空與對地的打擊能力，近來也因「地利之便」，在飛行中奉命就近監控中共軍機。官員指出，我國操作F-5E/F到今年已44年，機隊總時數達120萬小時，可能是世界冠軍。