健身App曝台灣飛指部位置 美也遭殃

2018-01-30 01:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／綜合報導



Strava地圖顯示，台灣飛彈指揮部（圖中）附近有許多Strava用戶在活動。 圖／Strava提供 分享 facebook

美國「野獸日報」廿八日報導，追蹤運動路線的App「Strava」暗含洩密危機，軍方人員在網路上分享運動路線，恐怕會連帶揭露全球各地秘密軍事據點所在地，報導中說，台灣飛彈指揮部已因此曝光，更糟的是，若台灣其他秘密飛彈發射基地也曝光，將成兩岸爆發戰爭時，大陸首先攻擊的目標。

華盛頓郵報報導，Strava App能追蹤使用者所在位置和運動路線，並利用衛星資訊繪製成「全球熱圖」，呈現出路線的使用頻繁程度。

野獸日報報導，如果一個人有權在外界已知的軍事據點裡運動，並使用這款App記錄自己的路線，App開發公司Strava就能推測這個人是軍方人員。透過熱圖可以看到，台灣有些App使用者在飛彈指揮部飛彈發射車停車場旁慢跑的路線，他們應該是在飛彈指揮部工作。

不過，野獸日報說，台灣還有其他秘密的飛彈基地，而軍人經常在各個軍事據點輪調，一旦一名常在飛指部運動的軍人改到另一個地方運動，卻不是已知的軍事據點，而且又使用這款App，追蹤使用者資料的Strava就能推知新地點可能是秘密軍事據點。這種敏感資料如果遭到轉賣或被駭客竊取，後果嚴重。一旦中國大陸與台灣爆發戰爭，台灣的秘密飛彈基地恐將成為大陸首要攻打的目標。

Strava應用程式可在智慧手機或穿戴裝置上使用。Strava表示，熱圖並非即時內容，而是二○一五至二○一七年九月間，全球兩千七百萬使用者累積的活動情況。從熱圖來看，美國和歐洲多數地區一片光亮，顯示當地使用者活動頻繁。伊拉克和敘利亞等戰區和沙漠地帶，幾乎是一片黑暗，意味使用者仍然有限，只有零星活動。拉近看這些零星活動的地區，可以發現已知美軍基地的位置和輪廓，還有其他不明和潛在敏感的地點。

美軍中央司令部發言人空軍上校湯瑪斯表示，美軍正在調查地圖帶來的影響。這份熱圖去年十一月公布，直到一名廿歲澳洲學生發現其中疏漏，相關資訊才於廿七日曝光。