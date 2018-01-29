健身App曝我飛彈位置？軍方：沒有戰術價值

2018-01-29 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外媒報導，全球軍事基地、偵查前哨的地點、人員等敏感資訊被美國「Strava」健身追蹤公司所揭露，士兵在網路分享的運動路線數據可能被拿來定位，找出海外軍事設施的地點，報導還指稱，台灣飛彈指揮部和部分美國軍事設施的位置都已曝光。但軍方人士指出，所謂「台灣飛彈指揮部」大概指的是在商業衛星地區上位於林口泰山的飛彈指揮部原址，但這其實完全沒有戰術價值，因為飛彈在戰時都是疏散進入機動陣地，而日、美飛彈機關位置也都面臨相同狀況。

國防部發言人陳中吉上午表示，這些APP主要靠手機網路定位訊號紀錄，而國軍規定手機進入營區必須管制相關訊號功能，避免遭到定位，軍方會盡力管制相關訊號避免外洩部隊位置。

美國《野獸日報》報導，許多Strava用戶在台灣指揮部工作，並在飛彈發射器的停車場旁悠閒慢跑；因為Strava提供追蹤其他用戶的功能，若指揮部員工被調至台灣少數尚未曝光的飛彈指揮部，一旦中國與台灣爆發戰爭，這些隱密的飛彈基地恐成中國首要攻打地點。「Strava」是一款可追蹤用戶運動的應用程式，使用者可紀錄運動並和他人分享，其利用衛星資訊繪製視覺化地圖，讓2015-2017年間使用者的活動地區在地圖上發光。