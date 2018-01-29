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健身App曝我飛彈位置？軍方：沒有戰術價值

2018-01-29 14:26聯合報 記者洪哲政╱即時報導

外媒報導，全球軍事基地、偵查前哨的地點、人員等敏感資訊被美國「Strava」健身追蹤公司所揭露，士兵在網路分享的運動路線數據可能被拿來定位，找出海外軍事設施的地點，報導還指稱，台灣飛彈指揮部和部分美國軍事設施的位置都已曝光。但軍方人士指出，所謂「台灣飛彈指揮部」大概指的是在商業衛星地區上位於林口泰山的飛彈指揮部原址，但這其實完全沒有戰術價值，因為飛彈在戰時都是疏散進入機動陣地，而日、美飛彈機關位置也都面臨相同狀況。

國防部發言人陳中吉上午表示，這些APP主要靠手機網路定位訊號紀錄，而國軍規定手機進入營區必須管制相關訊號功能，避免遭到定位，軍方會盡力管制相關訊號避免外洩部隊位置。

美國《野獸日報》報導，許多Strava用戶在台灣指揮部工作，並在飛彈發射器的停車場旁悠閒慢跑；因為Strava提供追蹤其他用戶的功能，若指揮部員工被調至台灣少數尚未曝光的飛彈指揮部，一旦中國與台灣爆發戰爭，這些隱密的飛彈基地恐成中國首要攻打地點。「Strava」是一款可追蹤用戶運動的應用程式，使用者可紀錄運動並和他人分享，其利用衛星資訊繪製視覺化地圖，讓2015-2017年間使用者的活動地區在地圖上發光。

報導中所謂飛彈的「台灣指揮部」，研判指的是已在Google Earth被標註位於新北市泰山的飛指部舊址，但在飛彈指揮部移編空軍後，飛指部已南遷。軍方指出，飛彈駐地在商業衛星照中一目瞭然，美日也面臨同樣的狀況，但陸基飛彈的運用在於戰時會疏散進入機動陣地，這毎吥會被偵知，平時駐地沒有戰術價值。

外媒報導中所謂飛彈的「台灣指揮部」，研判指的是已在Google Earth被標註...
外媒報導中所謂飛彈的「台灣指揮部」，研判指的是已在Google Earth被標註位於新北市泰山的飛指部舊址，但在飛彈指揮部移編空軍後，飛指部已南遷。翻攝Google earth
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