親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
兩岸加班機卡關
婦聯會爭議延燒
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

涉向台灣提供軍事情報 江蘇破獲「重大間諜案」逮2人

剃光5歲女童髮、逼喝尿磕頭 惡老闆延押2月牢中過年

陸戰隊行軍 16公斤標槍模擬彈扛著走

2018-01-28 19:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸戰66、99旅所屬步一營進駐恆春三軍聯訓基地實施訓練，日前頂著恆春落山風，展開為期5天的250公里長距離行軍訓練，隊員們依建制背負裝備20至25公斤各式重裝備，有隊員扛著外型奇特的模擬彈，在網路上引起討論。

陸戰隊指出，陸戰步兵營除有紅隼反裝甲火箭外，也有營級支援層級的FGM-148標槍飛彈，依戰備規定也須隨行軍序列一同行進，軍方準備了重量16公斤的重量模擬彈，讓陸戰隊員攜行，體驗背負同型彈行軍的感受。

標槍飛彈目前是反裝甲部隊的標準配備，其射程可達2500公尺，具有「射後不理」及頂攻能力，是國軍基層反裝甲武器。

陸戰66、99旅所屬步一營進駐恆春三軍聯訓基地實施訓練，日前頂著恆春落山風，展開...
陸戰66、99旅所屬步一營進駐恆春三軍聯訓基地實施訓練，日前頂著恆春落山風，展開為期5天的250公里長距離行軍訓練，隊員們依建制背負裝備20至25公斤各式重裝備，有隊員扛著外型奇特的模擬彈，在網路上引起討論。圖/軍聞社
分享

飛彈陸戰隊軍訓

相關新聞

監委指募兵5大缺失 國防部5大優點回應

2018-01-28 14:13

國防部：以志願役建軍備戰 盡一切努力遂行募兵制

2018-01-28 13:10

興達港漁船撈起一枚國軍未爆彈 所幸是練習彈

2018-01-28 12:58

民眾分享飛彈資訊 空軍籲全民有保密責任

2018-01-28 12:48

網友指莒光園地露出弓三部署訊息 空軍很緊張

2018-01-28 12:31

海巡署巡防區作戰思維 破解陸船圍島國安危機

2018-01-28 11:41

飛彈射程涵蓋北京 作家：嘴砲連IS都望塵莫及

2018-01-28 09:33

豪宅或廢墟 軍方神祕招待所下場兩極

2018-01-28 08:00

洪奇昌拋兩岸「軍事互信機制」

2018-01-28 00:11

「M503難題還沒來」 洪奇昌籲兩岸談軍事互信機制

2018-01-27 22:46

兩岸建立軍事互信機制？林郁方：現在怎可能？

2018-01-27 22:05

台灣雲峰飛彈射程涵蓋北京 專家：技術獨步武林

2018-01-27 08:30

海陸恢復長行軍 5天重裝走210公里

2018-01-26 23:14

海陸近千人著重裝 5天要行軍210公里

2018-01-26 16:57

中科院將動用科研基金 啟動陸軍戰術飛彈研發

2018-01-25 23:11
看更多

熱門文章

傻眼翻盤！ 國民黨基隆市長初選民調宋瑋莉險勝謝立功

2018-01-28 16:06

蔡英文最新民調 創上任來第二低紀錄

2018-01-28 09:50

史上最大烏龍？謝立功民調數字誤植 是否翻盤4點揭曉

2018-01-28 15:13

蔣萬安婚前差點「被分手」 竟是江啟臣救了他

2018-01-28 12:14

民進黨支持者幻滅 藍綠民調僅差4個百分點

2018-01-28 10:46

謝立功勝出 代表國民黨參選基隆市長

2018-01-28 10:17

飛彈射程涵蓋北京 作家：嘴砲連IS都望塵莫及

2018-01-28 09:33

從勝選變敗選 謝立功：請還我一個公道

2018-01-28 17:03

網友指莒光園地露出弓三部署訊息 空軍很緊張

2018-01-28 12:31

民調又下滑 他提六點指蔡英文變「權力漸凍人」

2018-01-28 12:31

蘇貞昌頻被點名參戰 林濁水：4年前種的惡果

2018-01-28 11:38

豪宅或廢墟 軍方神祕招待所下場兩極

2018-01-28 08:00

台商返鄉路多一條…大陸救急 增開平潭返台客輪

2018-01-27 23:51

蔡政府反制M503做法 民調：反對大於支持

2018-01-28 10:39

老市長許明財代表國民黨 挑戰新竹市長林智堅

2018-01-28 10:27

夾娃娃機小資創業？錢難賺 退燒

2018-01-28 00:03

台商退機票 損失不小

2018-01-28 01:14

基隆初選翻盤 周錫瑋：叫我怎麼相信民調？

2018-01-28 17:05

「M503難題還沒來」 洪奇昌籲兩岸談軍事互信機制

2018-01-27 22:46

民進黨一人幫吳沛憶募一百萬？ 余天：我沒講哦、我不知道

2018-01-28 21:00

周錫瑋宣布選新北市長 侯友宜：我只能說加油

2018-01-28 11:42

影／藍營基隆市長初選民調 謝立功贏不到1%

2018-01-28 11:10

選情分析╱新竹市第三勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 11:17

觀察站／不敵謝立功 宋瑋莉敗在起步晚

2018-01-28 13:35

【即時短評】黃敏惠宣布參選市長 考驗吳敦義智慧

2018-01-27 22:41

馬英九自製春聯讓網友暴動 柯P春聯只紅1年？

2018-01-28 09:00

影╱蔣萬安慢工許淑華快準 藍委揮毫好緊張

2018-01-28 13:39

【即時短評】黃敏惠宣布參選市長 考驗吳敦義智慧

2018-01-27 22:41

國民黨基隆市長初選 謝立功勝出

2018-01-28 13:29

周錫瑋宣布參選 高呼將「乘風再起」！

2018-01-28 12:10

吳秉叡、羅致政：照目前節奏走，不理會流言

2018-01-28 11:14

初選民調搞烏龍 謝立功：疑點重重要調錄音

2018-01-28 19:21

台南下一任市長是誰？ 賴揆：就在這裡

2018-01-28 17:23

觀察站／竹市第3勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 13:55

華航、長榮申請春節增班 等大陸點頭

2018-01-27 23:58

丁守中、鄭麗文同台 強調年底將換掉柯P

2018-01-28 15:59

副手為周錫瑋站台 柯文哲：政治不脫人情世故

2018-01-28 18:27

嘉市奪勝關鍵… 兩個女人的戰爭 藍怎擺平？

2018-01-28 00:16

陸戰隊行軍 16公斤標槍模擬彈扛著走

2018-01-28 19:58

周錫瑋宣布參選 陳景峻：藍營風暴起

2018-01-28 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top