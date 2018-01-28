洪奇昌拋兩岸「軍事互信機制」

中國大陸片面宣布重啟台灣海峽中線的M503航路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對中國大陸片面啟用M503北上及相關銜接航路，海基會前董事長洪奇昌認為，M503事件真正的難題還沒來，「如果有一天，大陸的軍機及民航機都從新航路由西往東飛，我們的空域就會遇到問題」。

洪奇昌說，屆時雙方擦槍走火機會會變高，兩岸應朝建立「軍事互信機制」，事實上，陳水扁時代就已提到「兩岸軍事互信機制」，中、美在南海也有一套準則，「兩岸就是要開始談啊」。

針對洪奇昌呼籲兩岸應該簽訂軍事互信機制，國防部表示「沒有評論」。民進黨立委蔡適應則說，對於兩岸軍事互信機制，我方保持開放態度，雙方政府都應該避免軍事衝突的發生，否則，彼此都將得不償失。

洪奇昌指大陸片面啟用M503等四航路後，目前不論南往北，或北往南飛，橫向還是東往西飛，「但如果有一天，他們從西邊往東邊飛，例如從福州飛W122，從廈門飛W123，到M503再往北轉，或往南轉，到時候，我們的空域就會遇到問題」。

「中國大陸的軍機跟民航機如果都這樣飛，將造成我們空域的緊縮，也會讓雷達部隊或衛星偵測的負荷加重。」洪奇昌表示，這樣也未必不好，就好像遼寧艦繞台、共機繞島巡航，我方也要緊盯操練，在相互「練兵」的過程，去了解、也取得對方的參數，例如美國跟中國在南海，以及日本跟中國在東海，都在相互試探一樣，台灣也早該有這樣的認知與準備。