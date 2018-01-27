「M503難題還沒來」 洪奇昌籲兩岸談軍事互信機制

2018-01-27 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



中國大陸片面啟用M503北上及相關銜接航路，我方雖表達抗議、向國際發聲，並祭出暫不核准大陸兩家航空公司春節加班機的申請，但對岸仍不為所動。曾任海基會董事長的民進黨大老洪奇昌認為，M503事件真正的難題還沒來，「如果有一天，大陸的軍機及民航機都從新航路由西往東飛，我們的空域就會遇到問題」。

洪奇昌表示，屆時雙方擦槍走火的機會也會變高。為避免擦槍走火，他主張兩岸應該朝向建立「軍事互信機制」，事實上，陳水扁時代就已提到「兩岸軍事互信機制」，中、美在南海也有一套準則，「兩岸就是要開始談啊」。

中國大陸本月初宣布，在台灣海峽中線的M503航路，由原本南下單向，改為南北雙向飛行，並且啟用W121、122、123航路，由M503通往東山、福州、廈門。

洪奇昌表示，中國大陸片面啟用M503等四航路後，目前不論南往北，或北往南飛，橫向還是東往西飛，「但如果有一天，他們從西邊往東邊飛，例如從福州飛W122，從廈門飛W123，到M503再往北轉，或往南轉，到時候，我們的空域就會遇到問題」。

「中國大陸的軍機跟民航機如果都這樣飛，將造成我們空域的緊縮，也會讓雷達部隊或衛星偵測的負荷加重。」洪奇昌表示，這樣也未必不好，就好像遼寧艦繞台、共機繞島巡航，我方也要緊盯操練，在相互「練兵」的過程，去了解、也取得對方的參數，例如美國跟中國在南海，以及日本跟中國在東海，都在相互試探一樣，台灣也早該有這樣的認知與準備。

不過，洪奇昌也不諱言，這樣一來，雙方擦槍走火的機會也會變高。例如，蔡英文總統日前接受訪問，對於中國會不會武力犯台一事說得非常好，事實上，蔡總統很清楚表示她是不挑釁、沒意外，但兩岸缺乏互信，北京可能「誤讀」她的意思。