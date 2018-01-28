豪宅或廢墟 軍方神祕招待所下場兩極

2018-01-28 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



「招待所」是早年公家機關的特有文化，早年餐飲、旅館設施沒有現在發達，為了幹部的交誼，以及人員訓練、差勤等目的，許多公務單位都有自己的餐旅單位。以國軍而言，各軍種都有自己的招待所，雖然部分也對外營業，但並不特別大肆張揚，外界所知有限。

不過隨著時代轉變，一方面民間的餐旅業者興起，二方面公務機關逐漸被社會輿論要求「專注本務」，「招待所文化」也逐漸式微。近年政府大力推動「文創」、「促參」、「活化」之類政策，迫使這些公營餐旅單位，必須結束或轉型。

在「轉型」浪潮之下，有一些老牌招待所，的確趕上新時代流行，持續保持獲利，於公於私都是好事；但也有一些因為公務體系的缺乏效率，變成閒置的廢墟。

陸軍聯誼廳曾是日本總督與台灣軍司令的官邸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸聯廳的日式「和屋」，如今作為「咖啡書屋」。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

•陸軍聯誼廳

位於台北市南昌路、福州街口的陸軍聯誼廳，興建於1909年，是台北最老的洋樓之一。設計者森山松之助是日據初期重要的建築師，曾設計過總督府（今總統府）等多處公共建築。它曾是日本總督與台灣軍司令的官邸，光復後由陸軍總司令孫立人全家居住。後來成為陸軍總部在台北的軍官俱樂部，國安會前秘書長高華柱當年結婚，婚禮就在此地舉行。

蔣經國時代，新加坡總理李光耀多次訪華，時任參謀總長的郝柏村，也曾在陸聯廳設宴款待他。2010年7月14日，國民黨立委林郁方等人，為了促成黨內合作，由立法院長王金平作東，在此宴請馬英九總統與黨籍立委。當天所有人都很盡興，一個月後，立院就通過了ECFA（兩岸經濟合作架構協議）。

由於陸聯廳房舍年事已高，陸軍兩年前耗資四千多萬整修，並且依循古蹟相關法令「整舊如舊」。不過這筆「非戰備開銷」也引起財政部促參司的關注，主張軍方既然花下大筆經費整修陸聯廳，應該活化利用。

贏得陸聯廳OT（營運轉移）標案的業者呂昌熙表示，陸聯廳的建築形式是「和洋混合」，西式的一半先前已經被軍方闢為餐廳；日式的一半則因為房間較小，不適合中餐廳，因此過去軍方只當成庫房，十分可惜。如今就將其發展成「書屋」，供應飲料與輕食。為加強古屋的人文風，呂昌熙也請當初孫立人的攝影官羅超群之子羅廣仁，在屋內展示許多孫立人當年在此的生活照片。並與聯經、天下、時報、遠流等出版社合作，作為「outlet書店」，展示許多過季的圖書。

轉型後的陸聯廳「不再只是飯館」，重新開幕一年來已經舉辦過多場新書發表會、書畫展等活動。日前包括汪希苓透露江南案秘辛的新書《破局：接密蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》發表會，前總統馬英九、台北市長柯文哲都出席。

陸聯廳成功委商，陸軍司令部每年可收取200多萬元的權利金，軍方與業者堪稱雙贏。不過大部分打著「活化」的案子，結果都沒有如此美好。

停用待拆的空軍活動中心，未來將「活化」為何，還不確定。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

•空軍官兵活動中心

位於大安區，仁愛路、復興南路口的空軍官兵活動中心，地點精華程度猶有過之。過去除了軍方自營的住宿業務，外包的餐廳也生意興隆。然而因為地段太好，因此從扁政府、馬政府到蔡政府，一直想要辦理活化。

為了配合活化政策，空軍官兵活動中心外包的餐廳業務，幾年前就已不再續約，禮堂僅能短期租給商人進行過季衣物拍賣之類的活動。去年底，住宿服務也畫下句點。入夜之後，就成為一片黑暗，相較於周邊的熱鬧市景，顯得格外突兀。

國有財產署北區分署在去年就已經就拆除建物、整地工程監造展開招標，準備啟動拆除作業程序。不過究竟這塊黃金土地要怎麼開發？未來空軍能否分配開發利益？為何不在開發方案底定後，再讓活動中心停業，反而急著拆除？軍方官員對此坦言，不清楚高層決策。

陽明山青邨土地房舍已移交給陽明山國家公園管理處。 圖／讀者提供 分享 facebook

青邨介壽堂破損嚴重。 圖／讀者提供 分享 facebook

•陽明山青邨

國府撤退來台後，蔣中正推動國民黨改造，在台北市郊的草山設立革命實踐研究院，並且更名「陽明山」。1956年，革實院的禮堂「介壽堂」落成。1966年，政府在革實院上方興建中山樓，作為國民大會開會、以及舉辦國家慶典的場合。後來軍政逐漸分家，革實院遷往木柵，此地成為國防部的幹訓班，稱為「青邨」。

占地約25000坪的青邨，位置位於陽明山前山公園上方，也是溫泉湧出的源頭。在此住宿研習的黨政幹部，也因此有機會享受陽明山的「湯王」。身為國軍重要幹部的訓練基地，此地曾經是許多重大決策的發生現場。包括2000年陳水扁贏得總統大選，軍方該如何面對主張台獨的民進黨執政，也曾在這邊爆發激辯。

2009年，媒體報導：軍方計畫將青邨改建為官兵休閒娛樂中心，內政部營建署對此大表不然。營建署長葉世文質疑，中山樓附近的建築群深具歷史意義，理應進行整體規劃，由全民共享資源，豈能讓軍方獨享？

當時的國防部軍事發言人虞思祖回應，青邨雖與中山樓相鄰，但二者並不相干。配合政府推動募兵制，提供較佳的官兵福利，因此打算仿效美軍設於夏威夷等地的「營外度假中心」，平日可以舉行軍方各式講習訓練，假日可以提供國軍官兵及眷属住宿休閒。

不過在「軍方獨享」的輿論質疑下，國防部不僅改建青邨為休閒中心的企圖泡湯，並且奉命將土地房舍移交給陽明山國家公園管理處。然而移交至今，葉世文已經因為另案收賄而入獄，開發計畫仍然是空中樓閣。在軍方撤出青邨後，陽管處資源有限，無人使用與維護，在當地強烈硫磺氣侵蝕下，短短不到十年，建築物迅速損毀坍塌，有如鬼域。

聯勤位於北市精華地段的信義俱樂部，被建商買去改建豪宅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

此外，聯勤總部過去設有陽明山、台北信義、金山、鵝鑾鼻、水里、台中美村等多處招待所，在扁政府末期的「活化」政策之下，也一一奉命交出。然而除了位於北市精華地段的信義俱樂部被建商買去改建豪宅，其他各處俱樂部的土地，不管是移交地方政府，或是由國防部自行推動促參，最後都不成功，如今全都是廢墟。