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中科院將動用科研基金 啟動陸軍戰術飛彈研發

2018-01-25 23:11聯合報 記者洪哲政╱即時報導

參謀總長李喜明在去年底國防部戰術戰法研討會中宣示建構的不對稱作戰戰法，又有一項啟動研發。據了解，軍備局中科院將動用科學研究預算，希望在3年內完成雷霆2000多管火箭系統增程型的研發，希望完成射程超過100公里遠程火箭系統，以及射程達200公里的戰術飛彈系統，讓陸軍擁有戰術導彈，能以火力增援外離島或跨作戰區，以取代風險極高的陸戰隊外離島規復與陸軍打擊旅跨區增援作戰。

不過，由於海峽兩岸部分最近距離寬度不及200公里，這項研發挑動美方神經，關鍵零件取得與高科技輸出等因素，需要與友邦溝通。

國防部與參謀本部在去年12月份戰術戰法研討會中，由國防部長馮世寬與李喜明宣示3項「不對稱作戰」，包括空軍「滑跳板戰術」、「海軍微型飛彈突擊艇」與「陸軍仿ATACMS砲兵飛彈系統」。本報曾率先披露這項訊息（https://udn.com/news/story/10930/2895572）。

而隨著空軍研議建構滑跳板戰術、海軍委中科院就建構飛彈突擊艇進行招商諮詢之際，中科院也準備動用院內本身科研基金，就陸軍仿ATACMS砲兵飛彈系統進行研發，以雷霆2000多管火箭為基礎，研發戰術飛彈。

據透露，中科院規劃3年要分別完成射程超過100公里的火箭彈系統，以及射程超過200公里的火箭彈系統。前者採天弓防空飛彈彈體的縮小版，彈頭則採高爆子母彈，未來是以「混合搭配」進行部署，新款雷霆2000多管火箭增程型的發射車上，將同時有射程45公里與射程超過100公里的兩款火箭彈，可依作戰區域的遠近，選擇運用不同射程的火箭彈；後者性能則類似美國陸軍使用的ATACMS砲兵飛彈系統，雷霆2000火箭遠程彈種發射車，1輛發射車將能裝載2枚砲兵飛彈系統，因射程超過200公里，需要加裝衛星導航的定位系統，才能提升單發的命中精準度，希望成為陸軍遠距打擊的精準武器，但目標獲得的問題，將是中科院必須克服的困難。

中科院早在十餘年前雷霆2000多管火箭系統服役時，就曾對外公開宣示有能力研改為戰術飛彈系統，「就看軍種需不需要」。但這項研發因射程問題，只要超過或接近300公里，美方多半會以國際反彈道飛彈擴散條約加以干擾，祭出關鍵零件禁運或禁止高科技輸出，限制我方取得關鍵技術，加上海峽部分地帶寬度不及200公里，這項研發能否獲得美方支持，仍需與友邦溝通。

軍備局中科院將動用科學研究預算，希望在3年內完成雷霆2000多管火箭系統增程型的...
軍備局中科院將動用科學研究預算，希望在3年內完成雷霆2000多管火箭系統增程型的研發，希望完成射程超過100公里以及200公里的兩型遠程火箭系統，讓陸軍擁有戰術導彈。聯合報系資料照片
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國防部早在過去「五年兵力整建及施政計畫報告」規劃中就曾提及，國防部將提升雷霆20...
國防部早在過去「五年兵力整建及施政計畫報告」規劃中就曾提及，國防部將提升雷霆2000多管火箭性能，朝向遠距打擊的區域效應武器發展。記者洪哲政/攝影
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