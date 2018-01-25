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洪仲丘案雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

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雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

2018-01-25 13:11聯合報 記者程嘉文╱即時報導

沈威志先前出庭時表示「不要因為要把我入罪，就把國軍形容為黑幫」，也表示堅拒「沒有...
沈威志先前出庭時表示「不要因為要把我入罪，就把國軍形容為黑幫」，也表示堅拒「沒有真相的和解」。資料照／記者陳正興攝影
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陸軍542旅前旅長沈威志少將因洪仲丘案被控「假借職務上之權力私行拘禁」等罪，昨天最高法院駁回檢方上訴，沈威志無罪定讞。儘管確定免於牢獄之災，但沈威志與捲入同案的269旅前旅長楊方漢少將，從案發後至今四年半以來，都處於在軍中無所事事，卻又不允許退伍的尷尬處境。

近年來凡涉及過失的少將、中將將級軍官，經常被調任「司令部委員」，委員是調節與待命位置，無兵可轄，也無公文業務經手，只能領少將或中將的本薪，同階級將領每月少領好幾萬元。依照規定，司令部委員一年內若未被派任新職，就必須退伍。

以近年軍中情況，「調委員」幾乎等於仕途無望。因為委員往往無事可幹，卻又得每天在司令部的大批同僚部屬面前出現，忍受眾人的異樣眼光，許多人覺得形同羞辱，因此不滿一年就提前申請退伍。

不過沈威志、楊方漢因為先前的官司，以及遭到監察院於103年提出彈劾，至今公務員懲戒委員會尚未做出裁定，軍方為了怕被指「包庇」，因此始終不讓他們退伍。兩人因此擔任委員一年滿期，就必須暫時先調其他「正職」一個月或半個月，然後再回司令部繼續擔任委員。類似的「萬年委員」例子，還有先前捲入憲兵搜索案的總政戰局保防處長趙代川少將。

如果這種情況持續，沈威志與楊方漢，必須擔任委員直到他們到達服役最大年齡，必須強制退伍為止。而以兩人的年齡，要到民國111、112年才會屆齡。因此代表兩人可能還要四到五年，才能從「無間道」中解脫。

對於沈威志等人「又沒事可做，也不能退伍」的境遇，軍中許多人抱不平，認為有過錯就應儘速懲處，不該變成無止境的折磨。據了解，104年馬政府舉辦紀念抗戰勝利70周年閱兵，當時陸軍司令邱國正就安排沈、楊兩人參與籌備。按照慣例，參加重大演訓都可記功嘉獎，但兩人身分特殊，軍方怕惹物議，改以發獎金代替。

民國101年6月26日，沈威志（右二）在晉任少將的會場，與陸軍司令李翔宙（中）合...
民國101年6月26日，沈威志（右二）在晉任少將的會場，與陸軍司令李翔宙（中）合影。當時沒人想到，一年後他的「星途」就掉到谷底。資料照／記者程嘉文攝影
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