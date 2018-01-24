增加可用跑道段 軍事專家支持空軍研發滑跳板戰術

2018-01-24 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部長馮世寛要求空軍研究滑跳板起飛（Ski Jump）不對稱戰術，傳引起軍種反彈。但今天有專家表態支持，強調我戰機起飛距離越短，可用跑道段就越多，中共癱瘓機場所需資源也越大。 國防部長馮世寬指示，為因應中共「第一擊」將破壞台灣各重要空軍基地跑道，他要求空軍各基地發展「滑跳板戰術」（Ski Jump）。記者洪哲政/攝影 分享 facebook

台海安全研析中心主任梅復興今天透過臉書撰文表示，相對廉價的作為若能讓敵人須消耗更多資源，如經費，時間，兵力，出擊次數，額外配套等，方可達成相同軍事政治目的，便已獲致成效！滑跳板戰術就是此邏輯下的產物。

他說，許多人批評滑跳板起飛不能替代F-35B戰機，所以毫無意義。但其實F-35B也只是短場起飛並可垂直降落 (STOVL)，而非不要跑道；在3000磅武器籌載、450海浬作戰半徑油料構型時還是需至少180公尺跑道才能升空。這當然要比我現有傳統戰機所需跑道短多了： F-16A在4000磅籌載構型時，最短起飛距離535公尺，降落距離810公尺；幻象兩千最短起飛距離503公尺，降落距離610公尺。亦即，須維持800餘公尺跑道堪用，才能起降這些戰機。

梅復興說，台灣六個主要空軍基地共10條跑道，長度均超過2700公尺。共軍欲癱瘓我戰機起降，至少需近同時破壞30段800餘公尺的跑道。雖不需將這些跑道段全部炸毀、而僅是令臨界規模無法迅速修復，但也絶非每段命中個三五枚飛彈便可辦到。且這尚未計算戰備跑道或我攔截來襲飛彈對共軍攻擊效率之影響。

梅復興強調，戰機起飛距離越短，可用跑道段就越多，癱瘓機場所需資源也越大。美國空軍1990年代曾做過的研究顯示，F-16戰機使用仰角9度滑跳板、在28000磅以上的起飛重量、起落架負荷極限九成以內時，起跑距離(ground roll)可縮短逾5成。美軍雖因無迫切需求並未深入實驗，但其分析數據當可供我方參考。且該研究意味著，一旦滑跳板戰術實際驗證可行，即便不應用於滑行道額外增加堪用起跑段，中共所需同性能飛彈數量便得倍增。而為確保達成能有效癱瘓我跑道，共軍之近即時戰損評估 (BDA)能力亦須斥資加強。

熟悉美方人士的梅復興稱，據對國軍新作戰構想有深入瞭解的美軍與諮詢顧問表示，臺灣現正構擬的改變包括更廣泛的思維上活化。

他們舉例說，臺灣有意調整防空系統部署，進一步強化機場反飛彈涵蓋，以加大共軍飛彈癱瘓我戰機起降能力之困難。若再與國軍精熟的跑道快速搶修能力及其他措施配套，可顯著增加共軍對攻擊我機場跑道所需之資源及規劃執行上的複雜度，從而紓減共軍飛彈對我跑道之威脅。

同時，國軍也在籌建近程防空武器加強防禦雷逹站、指管中心等重要設施，搭配硬殺手段與消極防護來對抗巡航飛彈與反輻射武器。