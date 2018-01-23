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中共新船塢運輸艦密集下水 退將：我方卻輕忽反登陸

2018-01-23 20:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中共071型船塢運輸艦。圖擷自百度
中共071型船塢運輸艦。圖擷自百度
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中共解放軍海軍第6艘071型船塢運輸艦近日在上海滬東造船廠下水；目前解放軍海軍服役的726型登陸艇目前可能有10艘以上。退役海軍中將蘭寧利評論憂心表示，這些脫胎換骨的共軍兩棲兵力迅速成軍，我方高度輕忽反登陸作戰，未來面對快速進展的戰局必將瞠目結舌而不知所措。

蘭寧利今天以「脫胎換骨的共軍兩棲兵力」為題在臉書發文説，據英國簡氏防務週刊網站1月22日報導，解放軍海軍第6艘071型船塢運輸艦近日在上海滬東造船廠下水。這是2018年解放軍海軍第一艘下水的作戰艦，下水日期距離第5艘艦該型登陸艦「龍虎山號」的下水僅僅七個月。

他引述「簡氏防務」報導稱，071型兩棲登陸艦排水量約25000噸，配備有飛行甲板和直升機機庫，可以搭載四架直-8和直-18型中型直升機。

簡氏認為，071型一次能夠搭載4艘726型「野馬」氣墊登陸艇，可以裝載海軍陸戰隊一個營的合成作戰力量。也可以一次性投送包括破障車、突擊車、搶修車和自走火炮在內的24輛戰鬥車輛以及直升機分隊。

而除了持續建造071級登陸艦以外，中國海軍還在持續建造配套的726型氣墊登陸艇。726型號氣墊登陸艇排水量約為150-160噸，最大載重量約50噸，最高時速可達到60-80節，可以搭載一輛主戰車或兩輛兩棲步戰車執行衝灘任務。據悉，海軍近期接受了四艘726型登陸艇。目前解放軍海軍服役的726型登陸艇目前可能有10艘以上。

蘭寧利指出，這些脫胎換骨共軍兩棲兵力的迅速成軍，背後意味著的是：共軍的兩棲攻略早已揚棄傳統老式戰法，取而代之的是：先期與先遣作戰務必完全顛覆灘岸與後方之交通，突擊行動更突然，更具彈性、兵力更分散、攻擊發起更遠離，更迅速。多兵力之快速登岸、穿插分割，使防不勝防。我們高度輕忽反登陸作戰，未來面對快速進展的戰局必將瞠目結舌而不知所措。

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