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影／陸不放棄武力犯台 國防部：時時監控

2018-01-23 12:01聯合報 記者陳慧文╱即時報導

昨天(22日)蔡英文總統接受三立電視台專訪，表示不排除大陸攻打台灣的可能性，由於再過二十多天就要過農曆年了，國防部怎麼因應防衛？國防部發言人陳中吉表示，中共從以前到現在，從沒有鬆口放棄武力犯台，因此不管用自己的實力，進行國防自主，或透過軍購充實國防安全，我國的安全、命運都不能冀望別人，必須時時警覺，過去、現在、未來都是如此。

國防部發言人陳中吉表示，中共從沒有鬆口放棄武力犯台。
國防部發言人陳中吉表示，中共從沒有鬆口放棄武力犯台。
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