陸軍58砲選軍廚食神 國防部長親自去看他們平常怎麼吃

2018-01-23 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍58砲指部日前舉行「107年春節料理競賽」評選出軍廚「食神」，在社群上廣受討論。國防部長馮世寛昨天特別前往視導，和官兵一同用餐。

馮世寬昨日先前往台中成功嶺陸軍104旅，視導常備兵役軍事訓練接訓幹部後，隨即轉往陸軍58砲指部，了解官兵戰備訓練情形。

國防部指出，馮世寬在58砲指部與官兵共進午餐，關心基層部隊菜色、用餐環境與生活照顧，提前向官兵賀節，嘉勉他們專注投入戰訓本務工作的優異表現與辛勤付出。

「我非常重視這些孩子們，國家把他們交到你們手上，部隊有職責要讓他們平安、長大成人！」國防部長馮世寬今日期勉陸軍104旅常備兵役軍事訓練的接訓幹部，除了精實新兵的基本軍事訓練，也應教育役男們體認生命的可貴，並了解戰術、戰技的重要性，精實國軍戰力。

結束成功嶺的視導行程，馮部長轉往陸軍58砲指部，了解官兵戰備訓練情形；中午，並與官兵共進午餐，關心基層部隊菜色、用餐環境與生活照顧，提前向官兵賀節，嘉勉他們專注投入戰訓本務工作的優異表現與辛勤付出。

58砲指部日前以指定菜「紅燒獅子頭」與創意菜「豬肉料理」為題，舉辦「107年春節料理競賽」，由育達科技大學餐旅經營系師資評選出58砲「食神」。訊息由國防部發布後，在社群引起討論，有網友質疑會有人因為食神美食自願從軍嗎？而這種比賽對於戰力能有什麼助益？